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Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае - РИА Новости, 08.02.2023
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Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае
Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае - РИА Новости, 08.02.2023
Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае
Увеличение объемов федерального финансирования позволит в этом году благоустроить 82 общественных пространства в Пермском крае в рамках госпрограммы... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:40
2023-02-08T12:40
пермский край
дмитрий махонин
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
жкх
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ПЕРМЬ, 8 фев – РИА Новости. Увеличение объемов федерального финансирования позволит в этом году благоустроить 82 общественных пространства в Пермском крае в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В конце января Минсельхоз РФ обнародовал результаты деятельности регионов по благоустройству общественных пространств в сельских территориях за 2022 год. По итогам реализации проектов Пермский край занял второе место – в регионе в рамках КРСТ привели в порядок 67 объектов.По данным пресс-службы губернатора, на эти цели было направлено 34,7 миллиона рублей, из которых 23 миллиона рублей составили средства федерального бюджета."На 2023 год объем финансирования на обновление общественных пространств в сельских территориях увеличен более, чем в три раза, до 116 миллионов рублей, из них 77 миллионов рублей – средства РФ. В течение 2023 года в рамках федеральной программы КРСТ в направлении благоустройства будут преображены 82 объекта в 41 муниципалитете региона", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, средства предусмотрены на создание и обустройство новых детских игровых площадок, зон отдыха, оборудование уличного освещения, тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок для вывоза ТКО.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность программы для улучшения качества жизни в территориях. "Краевые и муниципальные власти обязаны делать всё, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" как раз является одним из инструментов достижения этой цели", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе добавили, что, помимо КРСТ, в 2023 году в сельских территориях Пермского края планируется также реализовать 27 проектов по строительству уличного освещения и 23 проекта по обустройству мест накопления отходов.
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пермский край, дмитрий махонин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), жкх
Пермский край, Дмитрий Махонин, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), ЖКХ
12:40 08.02.2023
 

Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае

© Фото : Сайт губернатора и правительства Пермского краяБолее 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае
Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Сайт губернатора и правительства Пермского края
Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 фев – РИА Новости. Увеличение объемов федерального финансирования позволит в этом году благоустроить 82 общественных пространства в Пермском крае в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В конце января Минсельхоз РФ обнародовал результаты деятельности регионов по благоустройству общественных пространств в сельских территориях за 2022 год. По итогам реализации проектов Пермский край занял второе место – в регионе в рамках КРСТ привели в порядок 67 объектов.
По данным пресс-службы губернатора, на эти цели было направлено 34,7 миллиона рублей, из которых 23 миллиона рублей составили средства федерального бюджета.
"На 2023 год объем финансирования на обновление общественных пространств в сельских территориях увеличен более, чем в три раза, до 116 миллионов рублей, из них 77 миллионов рублей – средства РФ. В течение 2023 года в рамках федеральной программы КРСТ в направлении благоустройства будут преображены 82 объекта в 41 муниципалитете региона", – говорится в сообщении.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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В Пермском крае в рамках нацпроекта благоустроят 187 объектов
Как уточнили в пресс-службе, средства предусмотрены на создание и обустройство новых детских игровых площадок, зон отдыха, оборудование уличного освещения, тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок для вывоза ТКО.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность программы для улучшения качества жизни в территориях. "Краевые и муниципальные власти обязаны делать всё, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" как раз является одним из инструментов достижения этой цели", – подчеркнул Махонин.
В пресс-службе добавили, что, помимо КРСТ, в 2023 году в сельских территориях Пермского края планируется также реализовать 27 проектов по строительству уличного освещения и 23 проекта по обустройству мест накопления отходов.
 
Пермский крайДмитрий МахонинРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЖКХ
 
 
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