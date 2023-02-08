https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850522033.html

Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае

Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае - РИА Новости, 08.02.2023

Более 80 объектов в сельской местности благоустроят в Пермском крае

Увеличение объемов федерального финансирования позволит в этом году благоустроить 82 общественных пространства в Пермском крае в рамках госпрограммы... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:40

2023-02-08T12:40

2023-02-08T12:40

пермский край

дмитрий махонин

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850521912_0:2:1124:634_1920x0_80_0_0_bf9e498aa710b797d98bf77788a6299e.jpg

ПЕРМЬ, 8 фев – РИА Новости. Увеличение объемов федерального финансирования позволит в этом году благоустроить 82 общественных пространства в Пермском крае в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В конце января Минсельхоз РФ обнародовал результаты деятельности регионов по благоустройству общественных пространств в сельских территориях за 2022 год. По итогам реализации проектов Пермский край занял второе место – в регионе в рамках КРСТ привели в порядок 67 объектов.По данным пресс-службы губернатора, на эти цели было направлено 34,7 миллиона рублей, из которых 23 миллиона рублей составили средства федерального бюджета."На 2023 год объем финансирования на обновление общественных пространств в сельских территориях увеличен более, чем в три раза, до 116 миллионов рублей, из них 77 миллионов рублей – средства РФ. В течение 2023 года в рамках федеральной программы КРСТ в направлении благоустройства будут преображены 82 объекта в 41 муниципалитете региона", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, средства предусмотрены на создание и обустройство новых детских игровых площадок, зон отдыха, оборудование уличного освещения, тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок для вывоза ТКО.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал важность программы для улучшения качества жизни в территориях. "Краевые и муниципальные власти обязаны делать всё, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" как раз является одним из инструментов достижения этой цели", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе добавили, что, помимо КРСТ, в 2023 году в сельских территориях Пермского края планируется также реализовать 27 проектов по строительству уличного освещения и 23 проекта по обустройству мест накопления отходов.

https://ria.ru/20230131/blagoustroystvo-1848652506.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), жкх