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Билайн запустил облачную верификацию вызовов для борьбы с подменой номера - РИА Новости, 08.02.2023
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Билайн запустил облачную верификацию вызовов для борьбы с подменой номера
Билайн запустил облачную верификацию вызовов для борьбы с подменой номера - РИА Новости, 08.02.2023
Билайн запустил облачную верификацию вызовов для борьбы с подменой номера
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) запускает на своей антифрод платформе (АФП) сервис "Облачная верификация" вызовов, позволяющий операторам-партнерам без... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:26
2023-02-08T10:26
новости компаний - экономика
технологии
билайн
мобильная связь
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) запускает на своей антифрод платформе (АФП) сервис "Облачная верификация" вызовов, позволяющий операторам-партнерам без дополнительных затрат на оборудование обеспечить защиту своей нумерации от использования в незаконных целях, а также защитить абонентов, сообщает компания.Кроме того, оператор сможет бесшовно взаимодействовать с государственной системой обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика.В настоящее время сервис находится в стадии тестирования, заинтересованные в продукте операторы могут принять участие в испытании."На сегодняшний день к сервису подключены более десяти партнеров, и с октября по декабрь 2022 года при помощи облачной верификации удалось обработать 24,5 миллионов вызовов и заблокировать 6,8 миллиона звонков с подменой номера, что сокращает вероятность выставления штрафов в соответствии с текущим законодательством", - говорится в сообщении.В целом, АФП билайна способна обрабатывать 150 миллионов запросов в сутки, а на обработку одного вызова уходит не более 50 миллисекунд. В июле 2022 года была запущена интеграция АФП с крупнейшими российскими операторами связи, благодаря чему за это время удалось защитить абонентов билайна от 265,3 миллиона нежелательных звонков."В настоящий момент облачная верификация вызовов — это один из самых быстро развивающихся сервисов на рынке телекома. Для удовлетворения спроса очень разных по своим бизнес моделям, архитектуре сети и количеству абонентов операторов фиксированной и мобильной связи мы развиваем несколько интеграционных решений в направлении антифрода и повышаем устойчивость системы к отказам и сбоям. Такое полноценное развитие возможно только при наличии собственной экспертизы, независящей от внешних поставщиков. В текущих условиях наша стратегия развивается по принципу оператор для операторов", - пояснил директор по управлению фродом и гарантированию доходов ПАО "Вымпелком" Петр Алферов, слова которого привели в компании.
https://ria.ru/20230201/bilayn-1848926479.html
https://ria.ru/20230201/data-tsentr-1848967571.html
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новости компаний - экономика, технологии, билайн, мобильная связь
Новости компаний - Экономика, Технологии, Билайн, мобильная связь
10:26 08.02.2023
 

Билайн запустил облачную верификацию вызовов для борьбы с подменой номера

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкОткрытие скакового сезона в Москве
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) запускает на своей антифрод платформе (АФП) сервис "Облачная верификация" вызовов, позволяющий операторам-партнерам без дополнительных затрат на оборудование обеспечить защиту своей нумерации от использования в незаконных целях, а также защитить абонентов, сообщает компания.
Кроме того, оператор сможет бесшовно взаимодействовать с государственной системой обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика.
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В настоящее время сервис находится в стадии тестирования, заинтересованные в продукте операторы могут принять участие в испытании.
"На сегодняшний день к сервису подключены более десяти партнеров, и с октября по декабрь 2022 года при помощи облачной верификации удалось обработать 24,5 миллионов вызовов и заблокировать 6,8 миллиона звонков с подменой номера, что сокращает вероятность выставления штрафов в соответствии с текущим законодательством", - говорится в сообщении.
В целом, АФП билайна способна обрабатывать 150 миллионов запросов в сутки, а на обработку одного вызова уходит не более 50 миллисекунд. В июле 2022 года была запущена интеграция АФП с крупнейшими российскими операторами связи, благодаря чему за это время удалось защитить абонентов билайна от 265,3 миллиона нежелательных звонков.
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"В настоящий момент облачная верификация вызовов — это один из самых быстро развивающихся сервисов на рынке телекома. Для удовлетворения спроса очень разных по своим бизнес моделям, архитектуре сети и количеству абонентов операторов фиксированной и мобильной связи мы развиваем несколько интеграционных решений в направлении антифрода и повышаем устойчивость системы к отказам и сбоям. Такое полноценное развитие возможно только при наличии собственной экспертизы, независящей от внешних поставщиков. В текущих условиях наша стратегия развивается по принципу оператор для операторов", - пояснил директор по управлению фродом и гарантированию доходов ПАО "Вымпелком" Петр Алферов, слова которого привели в компании.
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииБилайнмобильная связь
 
 
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