https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП - РИА Новости, 08.02.2023
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
В России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:07
2023-02-08T03:07
2023-02-08T14:08
экономика
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca61d7bffd223acd2164d66c1a2974c4.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "Транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах", — рассказал собеседник. Он уточнил, что ключевой особенностью новой машины стал большой грузовой отсек объемом 2650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров. В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений. В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения. За счет раскрывающихся вниз створок грузового отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки. Среди эксплуатационных особенностей ТрАМП собеседник также назвал шасси, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно заменять крыло, двигатель и шасси, заключил источник.
https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html
https://ria.ru/20230201/bpla-1848939945.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbbd48131e5bf48270e9aa605eab8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
03:07 08.02.2023 (обновлено: 14:08 08.02.2023)
В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
В России разработали беспилотник ТрАМП с грузоподъемностью 250 килограммов
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах", — рассказал собеседник.
Он уточнил, что ключевой особенностью новой машины стал большой грузовой отсек объемом 2650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров.
В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений. В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения. За счет раскрывающихся вниз створок грузового отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.
Среди эксплуатационных особенностей ТрАМП собеседник также назвал шасси, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно заменять крыло, двигатель и шасси, заключил источник.