https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html

В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП

В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП - РИА Новости, 08.02.2023

В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП

В России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:07

2023-02-08T03:07

2023-02-08T14:08

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "Транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах", — рассказал собеседник. Он уточнил, что ключевой особенностью новой машины стал большой грузовой отсек объемом 2650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров. В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений. В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения. За счет раскрывающихся вниз створок грузового отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки. Среди эксплуатационных особенностей ТрАМП собеседник также назвал шасси, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно заменять крыло, двигатель и шасси, заключил источник.

https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html

https://ria.ru/20230201/bpla-1848939945.html

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экономика, россия, технологии