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Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.02.2023
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Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве
Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.02.2023
Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных временных трубопроводов теплосетей (байпасов), проложенных РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:19
2023-02-08T14:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных временных трубопроводов теплосетей (байпасов), проложенных на поверхности, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что часть таких "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не исполнили свои обязательства. По словам заммэра, демонтаж таких конструкций проводится в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ликвидируются только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использоваться во время возведения или ремонта объектов.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
14:19 08.02.2023
 

Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТрубы теплоэлектроцентрали
Трубы теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Трубы теплоэлектроцентрали
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных временных трубопроводов теплосетей (байпасов), проложенных на поверхности, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершается реализация трехлетней программы ликвидации байпасов, расположенных в различных округах столицы. За весь период уберем 80 таких сооружений, уже демонтированы 32 байпаса, в этом году ликвидируем еще 48 участков. Надежное тепло- и водоснабжение горожан будет обеспечено по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций", - рассказал Бирюков.
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Он пояснил, что часть таких "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не исполнили свои обязательства.
"Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", - подчеркнул Бирюков.
По словам заммэра, демонтаж таких конструкций проводится в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ликвидируются только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использоваться во время возведения или ремонта объектов.
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