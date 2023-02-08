https://ria.ru/20230208/baypas-1850548101.html

Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве

Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.02.2023

Почти 50 бесхозных наземных участков теплосетей ликвидируют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных временных трубопроводов теплосетей (байпасов), проложенных РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:19

2023-02-08T14:19

2023-02-08T14:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных временных трубопроводов теплосетей (байпасов), проложенных на поверхности, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что часть таких "времянок" так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не исполнили свои обязательства. По словам заммэра, демонтаж таких конструкций проводится в несколько этапов: вначале разрабатывается и утверждается проектная документация, затем в межотопительный период прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ликвидируются только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использоваться во время возведения или ремонта объектов.

https://ria.ru/20220614/moskva-1795114974.html

https://realty.ria.ru/20221109/otoplenie-1829886157.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва