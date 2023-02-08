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Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины - РИА Новости, 08.02.2023
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Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины
Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:38
2023-02-08T15:58
в мире
украина
джо байден
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором прекращении поддержки Киева западными странами."Обратите внимание, что Байден почти ничего не говорит об Украине или о гендерном разнообразии, которые он раньше так поддерживал", — отметил автор публикации.Американцы согласились с ним и предположили, что фокус на внутренней политике свидетельствует о приближающихся переменах во внешней."Украина потеряна. Не осталось достаточно украинцев, чтобы управлять теми 30 танками Abrams, которые Байден обещал им через год. Борьба Вашингтона с Москвой окончена", — написал в комментариях пользователь David Perich."Байден так мало говорил про Украину или гендеры, потому что его это больше не волнует. Эти темы больше не спасают его рейтинги", — подчеркнул один из пользователей в ответ."Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США", — поделился мнением Jackson."Потому что демократам из рабочего класса, которых бросили на произвол судьбы, нужно дать почувствовать, что они тоже важны", — заключил комментатор под именем Eeners.Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого посвятил внутренним проблемам. Традиционные темы для американской внешней политики, такие как ситуация вокруг Украины и соперничество с Китаем, он упомянул вскользь.
https://ria.ru/20230208/krym-1850562722.html
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в мире, украина, джо байден, сша, m1 abrams, киев, вмф сша
В мире, Украина, Джо Байден, США, M1 Abrams, Киев, ВМФ США
15:38 08.02.2023 (обновлено: 15:58 08.02.2023)
 
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины

Ветеран ВМФ США Пособец: Байден почти не упоминал Украину в обращение к нации

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором прекращении поддержки Киева западными странами.
"Обратите внимание, что Байден почти ничего не говорит об Украине или о гендерном разнообразии, которые он раньше так поддерживал", — отметил автор публикации.
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Американцы согласились с ним и предположили, что фокус на внутренней политике свидетельствует о приближающихся переменах во внешней.
"Украина потеряна. Не осталось достаточно украинцев, чтобы управлять теми 30 танками Abrams, которые Байден обещал им через год. Борьба Вашингтона с Москвой окончена", — написал в комментариях пользователь David Perich.

"Оказывается, вся та чушь, на которой сосредоточилась его администрация, непопулярна и разрушительна. Кто бы мог подумать?" — добавил другой читатель.

"Байден так мало говорил про Украину или гендеры, потому что его это больше не волнует. Эти темы больше не спасают его рейтинги", — подчеркнул один из пользователей в ответ.
"Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США", — поделился мнением Jackson.
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"Потому что демократам из рабочего класса, которых бросили на произвол судьбы, нужно дать почувствовать, что они тоже важны", — заключил комментатор под именем Eeners.
Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого посвятил внутренним проблемам. Традиционные темы для американской внешней политики, такие как ситуация вокруг Украины и соперничество с Китаем, он упомянул вскользь.
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В миреУкраинаДжо БайденСШАM1 AbramsКиевВМФ США
 
 
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