https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html

Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины

Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины - РИА Новости, 08.02.2023

Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины

Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:38

2023-02-08T15:38

2023-02-08T15:58

в мире

украина

джо байден

сша

m1 abrams

киев

вмф сша

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором прекращении поддержки Киева западными странами."Обратите внимание, что Байден почти ничего не говорит об Украине или о гендерном разнообразии, которые он раньше так поддерживал", — отметил автор публикации.Американцы согласились с ним и предположили, что фокус на внутренней политике свидетельствует о приближающихся переменах во внешней."Украина потеряна. Не осталось достаточно украинцев, чтобы управлять теми 30 танками Abrams, которые Байден обещал им через год. Борьба Вашингтона с Москвой окончена", — написал в комментариях пользователь David Perich."Байден так мало говорил про Украину или гендеры, потому что его это больше не волнует. Эти темы больше не спасают его рейтинги", — подчеркнул один из пользователей в ответ."Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США", — поделился мнением Jackson."Потому что демократам из рабочего класса, которых бросили на произвол судьбы, нужно дать почувствовать, что они тоже важны", — заключил комментатор под именем Eeners.Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого посвятил внутренним проблемам. Традиционные темы для американской внешней политики, такие как ситуация вокруг Украины и соперничество с Китаем, он упомянул вскользь.

https://ria.ru/20230208/krym-1850562722.html

https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html

https://ria.ru/20230208/bayden-1850475040.html

украина

сша

киев

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, джо байден, сша, m1 abrams, киев, вмф сша