https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины
Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:38
2023-02-08T15:38
2023-02-08T15:58
в мире
украина
джо байден
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вмф сша
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором прекращении поддержки Киева западными странами."Обратите внимание, что Байден почти ничего не говорит об Украине или о гендерном разнообразии, которые он раньше так поддерживал", — отметил автор публикации.Американцы согласились с ним и предположили, что фокус на внутренней политике свидетельствует о приближающихся переменах во внешней."Украина потеряна. Не осталось достаточно украинцев, чтобы управлять теми 30 танками Abrams, которые Байден обещал им через год. Борьба Вашингтона с Москвой окончена", — написал в комментариях пользователь David Perich."Байден так мало говорил про Украину или гендеры, потому что его это больше не волнует. Эти темы больше не спасают его рейтинги", — подчеркнул один из пользователей в ответ."Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США", — поделился мнением Jackson."Потому что демократам из рабочего класса, которых бросили на произвол судьбы, нужно дать почувствовать, что они тоже важны", — заключил комментатор под именем Eeners.Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого посвятил внутренним проблемам. Традиционные темы для американской внешней политики, такие как ситуация вокруг Украины и соперничество с Китаем, он упомянул вскользь.
https://ria.ru/20230208/krym-1850562722.html
https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джо байден, сша, m1 abrams, киев, вмф сша
В мире, Украина, Джо Байден, США, M1 Abrams, Киев, ВМФ США
15:38 08.02.2023 (обновлено: 15:58 08.02.2023)
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины
Ветеран ВМФ США Пособец: Байден почти не упоминал Украину в обращение к нации
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Американский активист и ветеран ВМФ США Джек Пособец и его подписчики в Twitter
увидели в послании президента Джо Байдена к конгрессу сигнал о скором прекращении поддержки Киева западными странами.
"Обратите внимание, что Байден почти ничего не говорит об Украине или о гендерном разнообразии, которые он раньше так поддерживал", — отметил автор публикации.
Американцы согласились с ним и предположили, что фокус на внутренней политике свидетельствует о приближающихся переменах во внешней.
"Украина потеряна. Не осталось достаточно украинцев, чтобы управлять теми 30 танками Abrams
, которые Байден обещал им через год. Борьба Вашингтона с Москвой окончена", — написал в комментариях пользователь David Perich.
"Оказывается, вся та чушь, на которой сосредоточилась его администрация, непопулярна и разрушительна. Кто бы мог подумать?" — добавил другой читатель.
"Байден так мало говорил про Украину или гендеры, потому что его это больше не волнует. Эти темы больше не спасают его рейтинги", — подчеркнул один из пользователей в ответ.
"Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США", — поделился мнением Jackson.
"Потому что демократам из рабочего класса, которых бросили на произвол судьбы, нужно дать почувствовать, что они тоже важны", — заключил комментатор под именем Eeners.
Байден в среду в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого посвятил внутренним проблемам. Традиционные темы для американской внешней политики, такие как ситуация вокруг Украины и соперничество с Китаем
, он упомянул вскользь.