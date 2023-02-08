09:52 08.02.2023 (обновлено: 12:20 08.02.2023)
Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине
Республиканец Гетц раскритиковал слова Байдена о вине Путина за проблемы в экономике США
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал в своем Twitter заявление Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах американцев.
"Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — написал он.
"Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — написал он.
Во вторник Байден во время обращения к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперацией на Украине.
О том, что американцы вынуждены платить так называемый "путинский налог" на топливо и продукты питания, политик заявил после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
О том, что американцы вынуждены платить так называемый "путинский налог" на топливо и продукты питания, политик заявил после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.