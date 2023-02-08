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Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине - РИА Новости, 08.02.2023
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Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине
Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине - РИА Новости, 08.02.2023
Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине
Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал в своем Twitter заявление Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах американцев."Когда в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:52
2023-02-08T12:20
в мире
сша
россия
украина
джо байден
владимир путин
конгресс сша
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал в своем Twitter заявление Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах американцев."Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — написал он.Во вторник Байден во время обращения к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперацией на Украине.О том, что американцы вынуждены платить так называемый "путинский налог" на топливо и продукты питания, политик заявил после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин, конгресс сша
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Конгресс США
09:52 08.02.2023 (обновлено: 12:20 08.02.2023)
 
Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине

Республиканец Гетц раскритиковал слова Байдена о вине Путина за проблемы в экономике США

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал в своем Twitter заявление Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах американцев.

"Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — написал он.
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Конгрессвумен устроила Байдену "сюрприз" перед его обращением к нации
Во вторник Байден во время обращения к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперацией на Украине.

О том, что американцы вынуждены платить так называемый "путинский налог" на топливо и продукты питания, политик заявил после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденВладимир ПутинКонгресс США
 
 
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