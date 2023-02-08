https://ria.ru/20230208/bayden-1850475040.html

Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине

Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине - РИА Новости, 08.02.2023

Конгрессмен поставил Байдена на место после слов о Путине

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал в своем Twitter заявление Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах американцев."Когда в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:52

2023-02-08T09:52

2023-02-08T12:20

в мире

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джо байден

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конгресс сша

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал в своем Twitter заявление Джо Байдена о том, что Россия виновата в проблемах американцев."Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо", — написал он.Во вторник Байден во время обращения к конгрессу объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперацией на Украине.О том, что американцы вынуждены платить так называемый "путинский налог" на топливо и продукты питания, политик заявил после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850462788.html

https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html

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