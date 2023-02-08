https://ria.ru/20230208/bayden-1850454284.html

Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы

Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы - РИА Новости, 08.02.2023

Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс от лица Республиканской партии ответила президенту США Джо Байдену на его обращение к конгрессу, заявив, что он подвел... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T07:29

2023-02-08T07:29

2023-02-08T07:29

в мире

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арканзас

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс от лица Республиканской партии ответила президенту США Джо Байдену на его обращение к конгрессу, заявив, что он подвел страну. "Байден и демократы провалились. Вы знаете это, и они знают это. Пришло время перемен", - заявила Сандерс в телеобращении. Она подчеркнула, что Байден – самый возрастной президент США - сдал руководство страны тем, "кто даже не может сказать, кто есть женщина". "В Вашингтоне администрация Байдена делает двойную ставку на сумасшествие", - сказала губернатор Арканзаса. По ее словам, "линия водораздела в Америке больше не пролегает между правыми и левыми". "Выбор между нормальными и сумасшедшими", - сказала она. Со своей стороны глава республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что экономика и ситуация в стране указывают на противоречие в словах Байдена об успехах. "Результаты говорят сами за себя. Инфляция устремилась в небеса, цены на бензин выросли на 40%, преступность вышла из-под контроля, границы широко открыты", - сказал он. Не остался в стороне и предшественник Байдена Дональд Трамп, который заявил, что нынешний президент приписывает себе успехи предыдущей администрации. "Джо приписывает себе успехи за вещи, которые начала и сделала администрация Трампа", - написал политик в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html

https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html

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в мире, сша, арканзас, джо байден, дональд трамп, стив скализ