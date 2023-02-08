Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы
Республиканка Сара Сандерс от лица всей партии заявила, что Байден подвел страну
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс от лица Республиканской партии ответила президенту США Джо Байдену на его обращение к конгрессу, заявив, что он подвел страну.
"Байден и демократы провалились. Вы знаете это, и они знают это. Пришло время перемен", - заявила Сандерс в телеобращении.
Она подчеркнула, что Байден – самый возрастной президент США - сдал руководство страны тем, "кто даже не может сказать, кто есть женщина". "В Вашингтоне администрация Байдена делает двойную ставку на сумасшествие", - сказала губернатор Арканзаса.
"В Америке радикальных "левых" Вашингтон берет с вас налоги и сжигает ваши тяжело заработанные деньги", - отметила Сандерс.
По ее словам, "линия водораздела в Америке больше не пролегает между правыми и левыми". "Выбор между нормальными и сумасшедшими", - сказала она.
Со своей стороны глава республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что экономика и ситуация в стране указывают на противоречие в словах Байдена об успехах. "Результаты говорят сами за себя. Инфляция устремилась в небеса, цены на бензин выросли на 40%, преступность вышла из-под контроля, границы широко открыты", - сказал он.
Не остался в стороне и предшественник Байдена Дональд Трамп, который заявил, что нынешний президент приписывает себе успехи предыдущей администрации. "Джо приписывает себе успехи за вещи, которые начала и сделала администрация Трампа", - написал политик в своей соцсети Truth Social.