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Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы - РИА Новости, 08.02.2023
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Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы
Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы - РИА Новости, 08.02.2023
Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс от лица Республиканской партии ответила президенту США Джо Байдену на его обращение к конгрессу, заявив, что он подвел... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:29
2023-02-08T07:29
в мире
сша
арканзас
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс от лица Республиканской партии ответила президенту США Джо Байдену на его обращение к конгрессу, заявив, что он подвел страну. "Байден и демократы провалились. Вы знаете это, и они знают это. Пришло время перемен", - заявила Сандерс в телеобращении. Она подчеркнула, что Байден – самый возрастной президент США - сдал руководство страны тем, "кто даже не может сказать, кто есть женщина". "В Вашингтоне администрация Байдена делает двойную ставку на сумасшествие", - сказала губернатор Арканзаса. По ее словам, "линия водораздела в Америке больше не пролегает между правыми и левыми". "Выбор между нормальными и сумасшедшими", - сказала она. Со своей стороны глава республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что экономика и ситуация в стране указывают на противоречие в словах Байдена об успехах. "Результаты говорят сами за себя. Инфляция устремилась в небеса, цены на бензин выросли на 40%, преступность вышла из-под контроля, границы широко открыты", - сказал он. Не остался в стороне и предшественник Байдена Дональд Трамп, который заявил, что нынешний президент приписывает себе успехи предыдущей администрации. "Джо приписывает себе успехи за вещи, которые начала и сделала администрация Трампа", - написал политик в своей соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20230208/otvraschenie-1850451822.html
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в мире, сша, арканзас, джо байден, дональд трамп, стив скализ
В мире, США, Арканзас, Джо Байден, Дональд Трамп, Стив Скализ
07:29 08.02.2023
 
Байден подвел американскую нацию, заявили республиканцы

Республиканка Сара Сандерс от лица всей партии заявила, что Байден подвел страну

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс от лица Республиканской партии ответила президенту США Джо Байдену на его обращение к конгрессу, заявив, что он подвел страну.
"Байден и демократы провалились. Вы знаете это, и они знают это. Пришло время перемен", - заявила Сандерс в телеобращении.
Ежегодное обращение президента США к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
06:43
В США возмутились "отвратительным" фактом на выступлении Байдена
Она подчеркнула, что Байден – самый возрастной президент США - сдал руководство страны тем, "кто даже не может сказать, кто есть женщина". "В Вашингтоне администрация Байдена делает двойную ставку на сумасшествие", - сказала губернатор Арканзаса.
Америке радикальных "левых" Вашингтон берет с вас налоги и сжигает ваши тяжело заработанные деньги", - отметила Сандерс.
По ее словам, "линия водораздела в Америке больше не пролегает между правыми и левыми". "Выбор между нормальными и сумасшедшими", - сказала она.
Со своей стороны глава республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ заявил, что экономика и ситуация в стране указывают на противоречие в словах Байдена об успехах. "Результаты говорят сами за себя. Инфляция устремилась в небеса, цены на бензин выросли на 40%, преступность вышла из-под контроля, границы широко открыты", - сказал он.
Не остался в стороне и предшественник Байдена Дональд Трамп, который заявил, что нынешний президент приписывает себе успехи предыдущей администрации. "Джо приписывает себе успехи за вещи, которые начала и сделала администрация Трампа", - написал политик в своей соцсети Truth Social.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:58
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
 
В миреСШААрканзасДжо БайденДональд ТрампСтив Скализ
 
 
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