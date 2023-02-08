https://ria.ru/20230208/bayden-1850449384.html
США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден
США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023
США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:49
2023-02-08T05:49
2023-02-08T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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украина
джо байден
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции РФ на Украине. "Мы вели (за собой). Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии (президента РФ Владимира) Путина. Мы поддерживали украинский народ", - сказал глава государства во вторник вечером. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
05:49 08.02.2023 (обновлено: 07:10 08.02.2023)
США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден
Байден: США объединили НАТО для противодействия России на Украине