https://ria.ru/20230208/bayden-1850449384.html

США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден

США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023

США объединили НАТО для противодействия России, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:49

2023-02-08T05:49

2023-02-08T07:10

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

джо байден

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ежегодном обращении к конгрессу, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции РФ на Украине. "Мы вели (за собой). Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии (президента РФ Владимира) Путина. Мы поддерживали украинский народ", - сказал глава государства во вторник вечером. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

https://ria.ru/20230208/obraschenie-1850447660.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, сергей лавров, нато