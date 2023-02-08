https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:34
2023-02-08T05:34
2023-02-08T05:34
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цены на нефть
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу. Он призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем, и дал понять, что США стремятся к конкуренции, но не к конфликту. "Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так", - сказал Байден. Байден заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру. "Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили", - предупредил президент, имея в виду инцидент со сбитым китайским аэростатом.
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в мире, сша, америка, китай, цены на нефть, джо байден
В мире, США, Америка, Китай, Цены на нефть, Джо Байден
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
Байден: США переломили тренд к утрате влияния в мире и готовы к конкуренции с КНР
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу.
Он призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем, и дал понять, что США стремятся к конкуренции, но не к конфликту.
"Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка
ее теряет. Сейчас это не так", - сказал Байден.
"Сегодня мы в самой сильной позиции за десятилетия, чтобы соперничать с Китаем или кем бы то ни было еще в мире", - добавил он.
Байден заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру.
"Я дал понять президенту Си (Цзиньпину), что мы ищем конкуренции, не конфликта", - сказал он.
"Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили", - предупредил президент, имея в виду инцидент со сбитым китайским аэростатом.