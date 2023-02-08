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США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023
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США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:34
2023-02-08T05:34
в мире
сша
америка
китай
цены на нефть
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу. Он призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем, и дал понять, что США стремятся к конкуренции, но не к конфликту. "Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так", - сказал Байден. Байден заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру. "Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили", - предупредил президент, имея в виду инцидент со сбитым китайским аэростатом.
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в мире, сша, америка, китай, цены на нефть, джо байден
В мире, США, Америка, Китай, Цены на нефть, Джо Байден
05:34 08.02.2023
 
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден

Байден: США переломили тренд к утрате влияния в мире и готовы к конкуренции с КНР

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу.
Он призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем, и дал понять, что США стремятся к конкуренции, но не к конфликту.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:23
Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США
"Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так", - сказал Байден.
"Сегодня мы в самой сильной позиции за десятилетия, чтобы соперничать с Китаем или кем бы то ни было еще в мире", - добавил он.
Байден заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру.
"Я дал понять президенту Си (Цзиньпину), что мы ищем конкуренции, не конфликта", - сказал он.
"Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили", - предупредил президент, имея в виду инцидент со сбитым китайским аэростатом.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:20
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию
 
В миреСШААмерикаКитайЦены на нефтьДжо Байден
 
 
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