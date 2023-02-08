https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден

США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2023

США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден

США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:34

2023-02-08T05:34

2023-02-08T05:34

в мире

сша

америка

китай

цены на нефть

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783720833_0:0:2532:1424_1920x0_80_0_0_0134f65161aee285e2dcbb626a33432a.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме для победы в конкурентной борьбе с Китаем или любой иной державой, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу. Он призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем, и дал понять, что США стремятся к конкуренции, но не к конфликту. "Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так", - сказал Байден. Байден заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру. "Но не стоит заблуждаться. Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили", - предупредил президент, имея в виду инцидент со сбитым китайским аэростатом.

https://ria.ru/20230208/gosdolg-1850447800.html

https://ria.ru/20230208/obraschenie-1850447660.html

сша

америка

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, китай, цены на нефть, джо байден