https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html

Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене

Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене - РИА Новости, 08.02.2023

Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене

Басманный суд Москвы в среду продлил до весны срок ареста оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:57

2023-02-08T14:57

2023-02-08T15:02

россия

происшествия

владимир кара-мурза-младший

владимир кара-мурза

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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сша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до весны срок ареста оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 марта", - сказала собеседница агентства. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме. По данным следствия, политик в Палате представителей штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html

https://ria.ru/20230126/verzilov-1847658034.html

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сша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, владимир кара-мурза-младший, владимир кара-мурза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, сша, москва