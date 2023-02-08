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Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене - РИА Новости, 08.02.2023
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Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене
Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене - РИА Новости, 08.02.2023
Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене
Басманный суд Москвы в среду продлил до весны срок ареста оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:57
2023-02-08T15:02
россия
происшествия
владимир кара-мурза-младший
владимир кара-мурза
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до весны срок ареста оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 марта", - сказала собеседница агентства. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме. По данным следствия, политик в Палате представителей штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).*Признан иностранным агентом
https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html
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Екатерина Зайцева
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россия, происшествия, владимир кара-мурза-младший, владимир кара-мурза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, сша, москва
Россия, Происшествия, Владимир Кара-Мурза-младший, Владимир Кара-Мурза, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, США, Москва
14:57 08.02.2023 (обновлено: 15:02 08.02.2023)
 
Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене

Басманный суд продлил арест Кара-Мурзе по делу о фейках об армии и госизмене

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до весны срок ареста оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 марта", - сказала собеседница агентства.
Вероника Белоцерковская* - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 12:16
Адвокат рассказала об аресте имущества Белоцерковской* по делу о фейках
Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от прессы режиме.
По данным следствия, политик в Палате представителей штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
*Признан иностранным агентом
Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 17:06
Источник: против Верзилова* возбудили дело о фейках о российской армии
 
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