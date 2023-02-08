https://ria.ru/20230208/arest-1850546834.html

Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского

Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского - РИА Новости, 08.02.2023

Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест президента банка "Метрополь" Айдара Котюжанского по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:02

2023-02-08T14:02

2023-02-08T14:02

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест президента банка "Метрополь" Айдара Котюжанского по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", санкция которой предусматривает до 10 лет колонии. Котюжанский объявлен в международный розыск. В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.

https://ria.ru/20230206/gusov-1850132467.html

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россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия