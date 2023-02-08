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Глава Кузбасса открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке

Глава Кузбасса открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке - РИА Новости, 08.02.2023

Глава Кузбасса открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Арену Кузнецких металлургов имени Олега Короленко в Новокузнецке после капитального ремонта, сообщает... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:52

2023-02-08T14:52

2023-02-08T15:04

сергей цивилев

новокузнецк

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Арену Кузнецких металлургов имени Олега Короленко в Новокузнецке после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства региона. "Это важнейший спортивный объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса. Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр "Дети Азии", здесь будут тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда "Металлург", а главное — в Арене Кузнецких металлургов смогут заниматься спортом кузбассовцы, мы сможем воспитывать здесь будущих чемпионов, надежду спортивного Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что одним из почетных гостей открытия спорткомплекса стал легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. "Это огромная честь — быть у вас в гостях на открытии уникального спортивного сооружения. Могу сказать, что традиции, заложенные здесь, с первых шагов, будут продолжены. Надеемся, что те мальчишки, которые здесь сегодня присутствуют, сумеют осуществить свою мечту — играть в большой хоккей. Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ в ближайшее время. Уверен, с такими условиями, такой поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина", — приводятся в сообщении слова Вячеслава Фетисова. Общая площадь Арены Кузнецких металлургов — более 25 тысяч квадратных метров. Спортивный комплекс вместимостью около 7 тысяч человек соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги: по размерам и количеству раздевалок, душевых, наличию отдельного входа для каждой команды, требованиям к помещениям для работы комментаторов, судей, СМИ. Здесь действуют фуд-корты, есть зона кафе и ресторанов, магазины сувениров и атрибутики. Для обеспечения безопасности установлена система автоматического пожаротушения. При пожарной тревоге автоматически открываются выходы со всех секторов, включаются системы тушения, дымоудаления, вентиляции. В зоне касс, расположенных в отдельном здании, установлены турникеты, рамки металлоискателей, сканеры для досмотра личных вещей, также система досмотра проверяет поток посетителей после входа в здание арены. Также губернатор принял участие в открытии памятника легендарному спортсмену, мастеру спорта СССР, капитану хоккейной команды "Металлург" Олегу Короленко, чье имя присвоено спорткомплексу. Бронзовая скульптура высотой 2,3 метра расположена у главного входа Арены Кузнецких металлургов. Первый матч на льду обновленной Арены Кузнецких металлургов проведут настоящие звезды: в составе команды "Легенды хоккея" выйдут 10 олимпийских чемпионов разных лет, в том числе Вячеслав Фетисов, а также президент КХЛ Алексей Морозов, знаменитый "Як-15" Александр Якушев и "русский танк" Андрей Коваленко. Сразятся с ними новокузнецкие любители из команды "Кузница Победы".

https://ria.ru/20230206/gres-1850028993.html

https://ria.ru/20230202/kuzbass-1849132530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область, россия, спорт