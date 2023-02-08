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В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/amerika-1850508300.html
В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу
В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу - РИА Новости, 08.02.2023
В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу
Президенту США Джо Байдену в своём послании необходимо было ответить на вопросы американцев, зачем Америка втянута в конфликт за тысячи километров от страны,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:47
2023-02-08T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в своём послании необходимо было ответить на вопросы американцев, зачем Америка втянута в конфликт за тысячи километров от страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США. "Основной адресат этих выступлений всегда в самой Америке. И Байден должен был ответить на все более громкие вопросы американцев о том, ради чего тратятся гигантские средства на конфликт за тысячи километров от США, и почему ради этого Вашингтон поставил страну на грань ядерного конфликта, обострив кризис до уровня намного опаснее Карибского?", - написал он в своём Telegram-канале. Политик отметил, что по результатам недавних опросов Washington Post-ABC News была выявлена смена настроений и среди сторонников республиканцев, и среди сторонников демократов - количество людей, считающих, что для Украины делается слишком много, растёт. "Именно этим людям Байден и объясняет, опять же, в стилистике советского руководства, что дело не в Украине, а в защите мирового социализма демократии, и прочих громких вещах. Ну а когда "защитят демократию" на Украине, возьмутся за Китай, победа над которым, мол, "должна сплотить всех нас (США)"", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html
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в мире, сша, украина, джо байден, константин косачев, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
11:47 08.02.2023 (обновлено: 11:53 08.02.2023)
 
В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу

Косачев предложил Байдену ответить американцам, зачем США втянули в конфликт на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в своём послании необходимо было ответить на вопросы американцев, зачем Америка втянута в конфликт за тысячи километров от страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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"Я брошу мобильник в телевизор": политик из США высмеяла речь Байдена
"Основной адресат этих выступлений всегда в самой Америке. И Байден должен был ответить на все более громкие вопросы американцев о том, ради чего тратятся гигантские средства на конфликт за тысячи километров от США, и почему ради этого Вашингтон поставил страну на грань ядерного конфликта, обострив кризис до уровня намного опаснее Карибского?", - написал он в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что по результатам недавних опросов Washington Post-ABC News была выявлена смена настроений и среди сторонников республиканцев, и среди сторонников демократов - количество людей, считающих, что для Украины делается слишком много, растёт.
"Именно этим людям Байден и объясняет, опять же, в стилистике советского руководства, что дело не в Украине, а в защите мирового социализма демократии, и прочих громких вещах. Ну а когда "защитят демократию" на Украине, возьмутся за Китай, победа над которым, мол, "должна сплотить всех нас (США)"", - заключил Косачев.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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