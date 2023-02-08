https://ria.ru/20230208/amerika-1850508300.html

В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу

В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу - РИА Новости, 08.02.2023

В Совфеде прокомментировали послание Байдена к конгрессу

Президенту США Джо Байдену в своём послании необходимо было ответить на вопросы американцев, зачем Америка втянута в конфликт за тысячи километров от страны,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:47

2023-02-08T11:47

2023-02-08T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джо байден

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену в своём послании необходимо было ответить на вопросы американцев, зачем Америка втянута в конфликт за тысячи километров от страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Байден во вторник выступил с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США. "Основной адресат этих выступлений всегда в самой Америке. И Байден должен был ответить на все более громкие вопросы американцев о том, ради чего тратятся гигантские средства на конфликт за тысячи километров от США, и почему ради этого Вашингтон поставил страну на грань ядерного конфликта, обострив кризис до уровня намного опаснее Карибского?", - написал он в своём Telegram-канале. Политик отметил, что по результатам недавних опросов Washington Post-ABC News была выявлена смена настроений и среди сторонников республиканцев, и среди сторонников демократов - количество людей, считающих, что для Украины делается слишком много, растёт. "Именно этим людям Байден и объясняет, опять же, в стилистике советского руководства, что дело не в Украине, а в защите мирового социализма демократии, и прочих громких вещах. Ну а когда "защитят демократию" на Украине, возьмутся за Китай, победа над которым, мол, "должна сплотить всех нас (США)"", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20230208/vystuplenie-1850449986.html

https://ria.ru/20230208/obraschenie-1850447660.html

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, джо байден, константин косачев, совет федерации рф