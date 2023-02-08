https://ria.ru/20230208/amerika-1850468517.html

Медведчук рассказал, какой шанс появился у США после распада СССР

Медведчук рассказал, какой шанс появился у США после распада СССР - РИА Новости, 08.02.2023

Медведчук рассказал, какой шанс появился у США после распада СССР

После распада СССР новый порядок должен был вытащить мир именно из бедности и кровопролития, но этого не произошло, заявил в среду в статье для РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:24

2023-02-08T09:24

2023-02-08T09:39

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виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. После распада СССР новый порядок должен был вытащить мир именно из бедности и кровопролития, но этого не произошло, заявил в среду в статье для РИА Новости председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук. "Попав в политическую и экономическую зависимость от США, большинство стран не столько обрели, а сколько потеряли. По ним ударяли экономические кризисы, некоторые вообще погружались в гражданские войны и нищету. А ведь именно новый порядок должен был вытащить мир именно из бедности и кровопролития, но этого не произошло", - сказал Медведчук. По его мнению, распад СССР, всего социалистического блока в Европе дал США "уникальный шанс на единоличное мировое лидерство, необычайно редкое и уникальное в истории явление". "Вашингтон пошел по принципу строительства суперимперии, где решения будут приниматься в США, а прочим "провинциям" вменяемо беспрекословное подчинение. То есть, американцы будут думать, управлять, формировать тренды и моду, а прочий мир будет следовать указаниям и трудиться под бдительным оком американского менеджмента", - добавил Медведчук. Он добавил, что в постсоветском пространстве было "огромное количество вопросов". "Экономический потенциал бывших советских республик, как правило, не рос, а падал. Росли социальные проблемы, национальная нетерпимость, которой прежде не было, вооруженные конфликты, которые были прежде немыслимы. Все это вызывало ностальгию по прежним мирным временам социальной защищенности и постоянному экономическому росту", - подчеркнул он. "Однако, построенные по американским методичкам, "свободные" СМИ объявили такие настроения опасной ересью и подрывом основ мирового порядка", - добавил Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука >>

https://ria.ru/20230130/eltsin-1848548315.html

https://ria.ru/20221230/sssr-1835239039.html

https://ria.ru/20221223/sssr-1838117799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, ссср, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире