Рейтинг@Mail.ru
Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/alkogol-1850528847.html
Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя
Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя - РИА Новости, 08.02.2023
Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя
Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как она происходит технически, это может привести к росту заболеваемости алкоголизмом и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:03
2023-02-08T13:03
общество
здоровье - общество
россия
москва
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
почта россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777733393_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_864147995479b109488a4d97493a2ba7.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как она происходит технически, это может привести к росту заболеваемости алкоголизмом и повышению риска получения спиртного несовершеннолетними, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Ранее сообщалось, что Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает осуществлять продажу алкоголя через интернет с помощью QR-кодов и сервиса "Госуслуги". Продавать алкоголь в России через нестационарные торговые объекты, в том числе с доставкой на дом, запрещено, но дискуссии о легализации дистанционных продаж идут уже давно. Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Международные исследования показывают, что сокращение количества точек торговли алкоголем являются одной из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя, на уровень алкогольной смертности, заболеваемости и преступности, и в том числе среди молодежи, пояснили в пресс-службе. Возможность заказать дистанционно большие объемы алкогольной продукции способствует увеличению числа запоев, заболеваемости алкоголизмом, алкогольными психозами и другими заболеваниями, связанными с злоупотреблением спиртным, подчеркнули в НИИ. Кроме того, онлайн-торговля позволяет покупать алкогольную продукцию людям в состоянии алкогольного опьянения, а также увеличивает риски получения товара несовершеннолетними, добавили в пресс-службе. "Легализация дистанционной продажи алкогольной продукции создаст предпосылки для нарушения целого ряда требований, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, таких как запрет продажи алкогольной продукции в ночное время, несовершеннолетним, вне стационарных объектов, а также может способствовать распространению нелегальной торговли алкогольной продукцией", - резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20230208/egipet-1850398159.html
https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html
https://ria.ru/20230101/alkogol-1842683324.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777733393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b92009422d47daa9e90718fb27de771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, москва, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), почта россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Почта России, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
13:03 08.02.2023
 
Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя

НИИ Минздрава: онлайн-продажа алкоголя опасна независимо от того, как она организована

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПокупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как она происходит технически, это может привести к росту заболеваемости алкоголизмом и повышению риска получения спиртного несовершеннолетними, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Ранее сообщалось, что Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает осуществлять продажу алкоголя через интернет с помощью QR-кодов и сервиса "Госуслуги".
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
06:09Туризм
В Египте изменились правила покупки алкоголя в магазинах duty free
Продавать алкоголь в России через нестационарные торговые объекты, в том числе с доставкой на дом, запрещено, но дискуссии о легализации дистанционных продаж идут уже давно. Сейчас в правительстве находится законопроект об онлайн-продаже российского вина, предполагающий, что подобный эксперимент будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
"Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна независимо от того, как технически она происходит", - говорится в сообщении.
Международные исследования показывают, что сокращение количества точек торговли алкоголем являются одной из наиболее эффективных мер, влияющих на снижение потребления алкоголя, на уровень алкогольной смертности, заболеваемости и преступности, и в том числе среди молодежи, пояснили в пресс-службе.
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 08:00Наука
Кому полезен алкоголь: что ученые узнали о спиртном в 2022-м
Возможность заказать дистанционно большие объемы алкогольной продукции способствует увеличению числа запоев, заболеваемости алкоголизмом, алкогольными психозами и другими заболеваниями, связанными с злоупотреблением спиртным, подчеркнули в НИИ. Кроме того, онлайн-торговля позволяет покупать алкогольную продукцию людям в состоянии алкогольного опьянения, а также увеличивает риски получения товара несовершеннолетними, добавили в пресс-службе.
"Легализация дистанционной продажи алкогольной продукции создаст предпосылки для нарушения целого ряда требований, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, таких как запрет продажи алкогольной продукции в ночное время, несовершеннолетним, вне стационарных объектов, а также может способствовать распространению нелегальной торговли алкогольной продукцией", - резюмировали в ведомстве.
Новый год
1 января, 03:54
Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Почта РоссииМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала