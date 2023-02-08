Появилось видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Военнослужащие военной полиции ВС РФ в сирийском городе Алеппо спасли этой ночью из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл без движения, воды и еды, сообщило Минобороны России. На опубликованных ведомством кадрах – работа российских военных полицейских по разбору завалов на улицах города, извлечение пострадавшего из-под обломков здания, транспортировка в безопасное место для оказания необходимой помощи. "Военнослужащие российской группировки войск в Сирии оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения, в том числе помогают жителям в разборе завалов. В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды", - сообщили в российском военном ведомстве. В Минобороны отметили, что российские военные круглосуточно оказывают помощь сирийскому народу в ликвидации последствий землетрясения. На данный момент с помощью военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 людям. "В том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под завалов извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку. На четырех развернутых донорских пунктах (Алеппо, Хама, Джебла, Стаму) осуществляется забор донорской крови, всего отобрано 126 доз крови, в том числе за текущие сутки осуществлен забор 55 доз донорской крови у военнослужащих ВС РФ", - добавили в ведомстве. Кроме того, развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи, где уже выдано более 11 тонн продуктов и предметов первой необходимости.
Военные спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Видео Минобороны РФ
Военнослужащие военной полиции ВС РФ в сирийском городе Алеппо спасли этой ночью из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл без движения, воды и еды, сообщило Минобороны России. На опубликованных ведомством кадрах – работа российских военных полицейских по разбору завалов на улицах города, извлечение пострадавшего из-под обломков здания, транспортировка в безопасное место для оказания необходимой помощи.
Появилось видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо
Минобороны опубликовало видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Военнослужащие военной полиции ВС РФ в сирийском городе Алеппо спасли этой ночью из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл без движения, воды и еды, сообщило Минобороны России.
На опубликованных ведомством кадрах – работа российских военных полицейских по разбору завалов на улицах города, извлечение пострадавшего из-под обломков здания, транспортировка в безопасное место для оказания необходимой помощи.
"Военнослужащие российской группировки войск в Сирии оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения, в том числе помогают жителям в разборе завалов. В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что российские военные круглосуточно оказывают помощь сирийскому народу в ликвидации последствий землетрясения. На данный момент с помощью военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 людям.
"В том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под завалов извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку. На четырех развернутых донорских пунктах (Алеппо, Хама, Джебла, Стаму) осуществляется забор донорской крови, всего отобрано 126 доз крови, в том числе за текущие сутки осуществлен забор 55 доз донорской крови у военнослужащих ВС РФ", - добавили в ведомстве.
Кроме того, развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи, где уже выдано более 11 тонн продуктов и предметов первой необходимости.
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