https://ria.ru/20230208/aleppo-1850485381.html

Появилось видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо

Появилось видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо - РИА Новости, 08.02.2023

Появилось видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо

Военнослужащие военной полиции ВС РФ в сирийском городе Алеппо спасли этой ночью из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл без движения, воды и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:34

2023-02-08T10:34

2023-02-08T10:49

в мире

алеппо

вооруженные силы рф

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Военнослужащие военной полиции ВС РФ в сирийском городе Алеппо спасли этой ночью из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл без движения, воды и еды, сообщило Минобороны России. На опубликованных ведомством кадрах – работа российских военных полицейских по разбору завалов на улицах города, извлечение пострадавшего из-под обломков здания, транспортировка в безопасное место для оказания необходимой помощи. "Военнослужащие российской группировки войск в Сирии оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения, в том числе помогают жителям в разборе завалов. В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды", - сообщили в российском военном ведомстве. В Минобороны отметили, что российские военные круглосуточно оказывают помощь сирийскому народу в ликвидации последствий землетрясения. На данный момент с помощью военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 людям. "В том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под завалов извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку. На четырех развернутых донорских пунктах (Алеппо, Хама, Джебла, Стаму) осуществляется забор донорской крови, всего отобрано 126 доз крови, в том числе за текущие сутки осуществлен забор 55 доз донорской крови у военнослужащих ВС РФ", - добавили в ведомстве. Кроме того, развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи, где уже выдано более 11 тонн продуктов и предметов первой необходимости.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

алеппо

сирия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Видео Минобороны РФ Военнослужащие военной полиции ВС РФ в сирийском городе Алеппо спасли этой ночью из-под завалов мужчину, который несколько суток пробыл без движения, воды и еды, сообщило Минобороны России. На опубликованных ведомством кадрах – работа российских военных полицейских по разбору завалов на улицах города, извлечение пострадавшего из-под обломков здания, транспортировка в безопасное место для оказания необходимой помощи. 2023-02-08T10:34 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, вооруженные силы рф, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия