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ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины - РИА Новости, 08.02.2023
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ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины - РИА Новости, 08.02.2023
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины
Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:40
2023-02-08T19:06
россия
украина
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики", - пояснил он.По его словам, "завтра (на саммите ЕС 9-10 февраля - ред.) не будет принято окончательное решение, но мы надеемся на достижение прогресса".
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россия, украина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), экономика, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, В мире
18:40 08.02.2023 (обновлено: 19:06 08.02.2023)
 
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины

Евросоюз рассматривает инвестирование активов ЦБ России для восстановления Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики", - пояснил он.
По его словам, "завтра (на саммите ЕС 9-10 февраля - ред.) не будет принято окончательное решение, но мы надеемся на достижение прогресса".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
17:16
СМИ: страны Балтии и Польша потребовали восстановить Украину за счет России
 
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