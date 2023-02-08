https://ria.ru/20230208/aktivy-1850651231.html
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины - РИА Новости, 08.02.2023
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины
Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:40
2023-02-08T18:40
2023-02-08T19:06
россия
украина
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики", - пояснил он.По его словам, "завтра (на саммите ЕС 9-10 февраля - ред.) не будет принято окончательное решение, но мы надеемся на достижение прогресса".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), экономика, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, В мире
18:40 08.02.2023 (обновлено: 19:06 08.02.2023)
ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины
Евросоюз рассматривает инвестирование активов ЦБ России для восстановления Украины
БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики", - пояснил он.
По его словам, "завтра (на саммите ЕС 9-10 февраля - ред.) не будет принято окончательное решение, но мы надеемся на достижение прогресса".