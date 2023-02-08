https://ria.ru/20230208/aktivy-1850651231.html

ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины

ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины - РИА Новости, 08.02.2023

ЕС рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины

Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:40

2023-02-08T18:40

2023-02-08T19:06

россия

украина

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

экономика

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики", - пояснил он.По его словам, "завтра (на саммите ЕС 9-10 февраля - ред.) не будет принято окончательное решение, но мы надеемся на достижение прогресса".

https://ria.ru/20230208/aktivy-1850623782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), экономика, в мире