https://ria.ru/20230208/afganistan-1850476915.html

Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей

Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей - РИА Новости, 08.02.2023

Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей

США оставили в Афганистане хаос, ситуация стремительно деградирует, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:59

2023-02-08T09:59

2023-02-08T11:10

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

сша

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США оставили в Афганистане хаос, ситуация стремительно деградирует, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев."Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует", — сказал он на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.По его словам, происходящее связано с тем, что США и Великобритания, а также их союзники блокируют "незаконно замороженные ими афганские активы", вместо того, что направить средства на гуманитарные нужды.Более того, добавил Патрушев, часть средств пытаются украсть. В том числе, зарезервировав их для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября, к которым, как заметил секретарь Совбеза, "афганский народ не причастен".

https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848474020.html

афганистан

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, россия, сша, николай патрушев, совет безопасности рф