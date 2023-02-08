https://ria.ru/20230208/afganistan-1850476915.html
Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей
Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей - РИА Новости, 08.02.2023
Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей
США оставили в Афганистане хаос, ситуация стремительно деградирует, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:59
2023-02-08T09:59
2023-02-08T11:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
сша
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США оставили в Афганистане хаос, ситуация стремительно деградирует, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев."Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует", — сказал он на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.По его словам, происходящее связано с тем, что США и Великобритания, а также их союзники блокируют "незаконно замороженные ими афганские активы", вместо того, что направить средства на гуманитарные нужды.Более того, добавил Патрушев, часть средств пытаются украсть. В том числе, зарезервировав их для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября, к которым, как заметил секретарь Совбеза, "афганский народ не причастен".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, сша, николай патрушев, совет безопасности рф
Захват власти в Афганистане талибами, В мире, Афганистан, Россия, США, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
09:59 08.02.2023 (обновлено: 11:10 08.02.2023)
Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей
Секретарь Совбеза Патрушев заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США оставили в Афганистане хаос, ситуация стремительно деградирует, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
"Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует", — сказал он на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
По его словам, происходящее связано с тем, что США и Великобритания, а также их союзники блокируют "незаконно замороженные ими афганские активы", вместо того, что направить средства на гуманитарные нужды.
Более того, добавил Патрушев, часть средств пытаются украсть. В том числе, зарезервировав их для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября, к которым, как заметил секретарь Совбеза, "афганский народ не причастен".