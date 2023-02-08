https://ria.ru/20230208/aerostat-1850437664.html

Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве

Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве - РИА Новости, 08.02.2023

Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве

Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с китайским коллегой из-за ситуации с аэростатом, но Пекин отклонил этот запрос, сообщило американское военное РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T00:39

2023-02-08T00:39

2023-02-08T09:44

в мире

сша

китай

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с китайским коллегой из-за ситуации с аэростатом, но Пекин отклонил этот запрос, сообщило американское военное ведомство.При этом ведомство подчеркнуло, что сохраняет веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.Китайский аэростат заметили в воздушном пространстве в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, но сбили его только 4 февраля у побережья Южной Каролины. По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.

https://ria.ru/20230207/aerostat-1850233899.html

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китай

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, ллойд остин