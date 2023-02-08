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Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве - РИА Новости, 08.02.2023
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Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве
Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве - РИА Новости, 08.02.2023
Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве
Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с китайским коллегой из-за ситуации с аэростатом, но Пекин отклонил этот запрос, сообщило американское военное РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T00:39
2023-02-08T09:44
в мире
сша
китай
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с китайским коллегой из-за ситуации с аэростатом, но Пекин отклонил этот запрос, сообщило американское военное ведомство.При этом ведомство подчеркнуло, что сохраняет веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.Китайский аэростат заметили в воздушном пространстве в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, но сбили его только 4 февраля у побережья Южной Каролины. По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, ллойд остин
В мире, США, Китай, Министерство обороны США, Ллойд Остин
00:39 08.02.2023 (обновлено: 09:44 08.02.2023)
 
Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве

Пентагон: Китая отклонил заявку США на переговоры с министром обороны о сбитом аэростате

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с китайским коллегой из-за ситуации с аэростатом, но Пекин отклонил этот запрос, сообщило американское военное ведомство.

"В субботу, 4 февраля, сразу после того как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая <…> К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР", — сказали в Пентагоне.

При этом ведомство подчеркнуло, что сохраняет веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.
Китайский аэростат заметили в воздушном пространстве в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, но сбили его только 4 февраля у побережья Южной Каролины. По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.
Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
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В миреСШАКитайМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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