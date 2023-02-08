00:39 08.02.2023 (обновлено: 09:44 08.02.2023)
Шеф Пентагона не смог связаться с коллегой из Китая, сообщили в ведомстве
Пентагон: Китая отклонил заявку США на переговоры с министром обороны о сбитом аэростате
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с китайским коллегой из-за ситуации с аэростатом, но Пекин отклонил этот запрос, сообщило американское военное ведомство.
"В субботу, 4 февраля, сразу после того как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая <…> К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР", — сказали в Пентагоне.
При этом ведомство подчеркнуло, что сохраняет веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.
Китайский аэростат заметили в воздушном пространстве в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, но сбили его только 4 февраля у побережья Южной Каролины. По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.
Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.