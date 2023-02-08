16:12 08.02.2023 (обновлено: 17:00 08.02.2023)
Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams
Ветеран армии США Жирона: ВСУ ждут логистические проблемы с американскими танками Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки американских танков M1 Abrams Украине будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для Newsweek.
"С точки зрения логистики — это может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну", — отметил автор публикации.
По его мнению, независимо от того, насколько хорошо подготовлены украинские танкисты, их опыт работы на американской технике будет нулевым. При этом обеспечение необходимой подготовки и накопление опыта займет годы, а не недели или месяцы.
Жирона предположил, что отправка небольшого количества танков Киеву носит символический характер и вряд ли окажет какое-либо влияние на ход военных действий.
Ветеран ВС США добавил, что танки мощные, но слишком сложные для использования с учетом имеющихся у Киева ресурсов и уровня подготовки украинских военных.
Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. В январе президент США Джо Байден анонсировал поставки 31 боевой машины М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.
Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой станет законной целью для российской армии.