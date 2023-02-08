https://ria.ru/20230208/abrams-1850595320.html

Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams

Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams - РИА Новости, 08.02.2023

Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams

Поставки американских танков M1 Abrams Украине будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:12

2023-02-08T16:12

2023-02-08T17:00

в мире

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сша

джо байден

вооруженные силы украины

m1 abrams

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки американских танков M1 Abrams Украине будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для Newsweek.По его мнению, независимо от того, насколько хорошо подготовлены украинские танкисты, их опыт работы на американской технике будет нулевым. При этом обеспечение необходимой подготовки и накопление опыта займет годы, а не недели или месяцы.Жирона предположил, что отправка небольшого количества танков Киеву носит символический характер и вряд ли окажет какое-либо влияние на ход военных действий.Ветеран ВС США добавил, что танки мощные, но слишком сложные для использования с учетом имеющихся у Киева ресурсов и уровня подготовки украинских военных.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. В январе президент США Джо Байден анонсировал поставки 31 боевой машины М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230208/krym-1850562722.html

https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html

киев

украина

сша

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в мире, киев, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams