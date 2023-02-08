Рейтинг@Mail.ru
Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/abrams-1850595320.html
Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams
Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams - РИА Новости, 08.02.2023
Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams
Поставки американских танков M1 Abrams Украине будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:12
2023-02-08T17:00
в мире
киев
украина
сша
джо байден
вооруженные силы украины
m1 abrams
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_0:66:2615:1537_1920x0_80_0_0_0f053d01a388aa1f70300a37e829426e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки американских танков M1 Abrams Украине будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для Newsweek.По его мнению, независимо от того, насколько хорошо подготовлены украинские танкисты, их опыт работы на американской технике будет нулевым. При этом обеспечение необходимой подготовки и накопление опыта займет годы, а не недели или месяцы.Жирона предположил, что отправка небольшого количества танков Киеву носит символический характер и вряд ли окажет какое-либо влияние на ход военных действий.Ветеран ВС США добавил, что танки мощные, но слишком сложные для использования с учетом имеющихся у Киева ресурсов и уровня подготовки украинских военных.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. В январе президент США Джо Байден анонсировал поставки 31 боевой машины М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230208/krym-1850562722.html
https://ria.ru/20230208/bayden-1850582790.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_121:0:2445:1743_1920x0_80_0_0_2fc4a37e9a4e80a5480e4cd51280c51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams
В мире, Киев, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине
16:12 08.02.2023 (обновлено: 17:00 08.02.2023)
 
Американский ветеран предупредил ВСУ о серьезной проблеме с танками Abrams

Ветеран армии США Жирона: ВСУ ждут логистические проблемы с американскими танками Abrams

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки американских танков M1 Abrams Украине будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для Newsweek.

"С точки зрения логистики — это может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну", — отметил автор публикации.

По его мнению, независимо от того, насколько хорошо подготовлены украинские танкисты, их опыт работы на американской технике будет нулевым. При этом обеспечение необходимой подготовки и накопление опыта займет годы, а не недели или месяцы.
Жирона предположил, что отправка небольшого количества танков Киеву носит символический характер и вряд ли окажет какое-либо влияние на ход военных действий.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:46
Американский полковник не смог сдержать смех, услышав план Дуды по Крыму
Ветеран ВС США добавил, что танки мощные, но слишком сложные для использования с учетом имеющихся у Киева ресурсов и уровня подготовки украинских военных.
Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. В январе президент США Джо Байден анонсировал поставки 31 боевой машины М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.
Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой станет законной целью для российской армии.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:38
Американцы увидели в словах Байдена дурной знак для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАДжо БайденВооруженные силы УкраиныM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала