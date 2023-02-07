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Российские спасатели нашли под завалами в Сирии живого мужчину

Российские спасатели нашли под завалами в Сирии живого мужчину - РИА Новости, 07.02.2023

Российские спасатели нашли под завалами в Сирии живого мужчину

Спасатели МЧС России обнаружили под завалами в городе Джабла в Сирии живого мужчину, сообщает министерство. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:15

2023-02-07T18:15

2023-02-07T18:21

сирия

россия

джабла

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России обнаружили под завалами в городе Джабла в Сирии живого мужчину, сообщает министерство."В Сирии спасатели МЧС России извлекают первого пострадавшего от землетрясения в городе Джабла", - говорится в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что это мужчина 26 лет. Он пробыл под завалами двое суток.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.

сирия

россия

джабла

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, россия, джабла, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, сильное землетрясение в турции и сирии