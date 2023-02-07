https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850299960.html

Эрдоган назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире

Эрдоган назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире - РИА Новости, 07.02.2023

Эрдоган назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что заявил, что страна столкнулась с одной из крупнейших катастроф не только в своем регионе, но и в мире. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:47

2023-02-07T14:47

2023-02-07T14:57

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что заявил, что страна столкнулась с одной из крупнейших катастроф не только в своем регионе, но и в мире."Эти землетрясения вызвали большие разрушения на очень большой территории по сравнению с аналогичными землетрясениями. Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире", - сказал Эрдоган в обращении к общественности во вторник.

турция

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турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире