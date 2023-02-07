https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850231011.html

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек - РИА Новости, 07.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о том, что число жертв в стране после землетрясения возросло до 812 человек. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:59

2023-02-07T11:59

2023-02-07T12:13

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

алеппо

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850226195_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_81ba6dfe6b646dc55ce5c85db17339bd.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сирии сообщило о том, что число жертв в стране после землетрясения возросло до 812 человек."В провинциях Алеппо, Латакия, Хама... Идлиб, Тартусе число жертв возросло до 812 человек, раненых - 1449", - говорится в заявлении ведомства.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, составляет 3419, раненых – 20 534. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

сирия

турция

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, алеппо, реджеп тайип эрдоган