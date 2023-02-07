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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов - РИА Новости, 07.02.2023
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов - РИА Новости, 07.02.2023
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:13
2023-02-07T10:13
происшествия
курильские острова
северо-курильск
сахалинская область
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск). "Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", - говорится в сообщении учреждения. Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.
https://ria.ru/20230206/kazakhstan-1850100116.html
курильские острова
северо-курильск
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происшествия, курильские острова, северо-курильск, сахалинская область, российская академия наук
Происшествия, Курильские острова, Северо-Курильск, Сахалинская область, Российская академия наук
10:13 07.02.2023
 
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

Камчатские геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 близ Курильских островов

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
Северо-Курильск. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск).
"Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", - говорится в сообщении учреждения.
Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.
Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 17:12
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4
 
ПроисшествияКурильские островаСеверо-КурильскСахалинская областьРоссийская академия наук
 
 
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