https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850198989.html
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов - РИА Новости, 07.02.2023
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:13
2023-02-07T10:13
2023-02-07T10:13
происшествия
курильские острова
северо-курильск
сахалинская область
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск). "Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", - говорится в сообщении учреждения. Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.
https://ria.ru/20230206/kazakhstan-1850100116.html
курильские острова
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курильские острова, северо-курильск, сахалинская область, российская академия наук
Происшествия, Курильские острова, Северо-Курильск, Сахалинская область, Российская академия наук
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Камчатские геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 близ Курильских островов