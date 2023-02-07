https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850198989.html

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов - РИА Новости, 07.02.2023

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:13

2023-02-07T10:13

2023-02-07T10:13

происшествия

курильские острова

северо-курильск

сахалинская область

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152919/58/1529195862_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_6e00c3d90bcab4f23f2df3258c930dee.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали во вторник в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск). "Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", - говорится в сообщении учреждения. Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.

https://ria.ru/20230206/kazakhstan-1850100116.html

курильские острова

северо-курильск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курильские острова, северо-курильск, сахалинская область, российская академия наук