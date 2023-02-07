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Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше - РИА Новости, 07.02.2023
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Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше - РИА Новости, 07.02.2023
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил журналистам во вторник замначальника поисково-спасательной РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:58
2023-02-07T16:03
в мире
турция
кахраманмараш
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
реджеп тайип эрдоган
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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 7 фев - РИА Новости. Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил журналистам во вторник замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" Игорь Акмаев. "Основная группа разведки уже поехала на место проводить рекогносцировку и осматривать завалы", - сказал Акмаев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, работа спасателей "осложняется большим количеством завалов, разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками". "Российские спасатели работают с максимальной отдачей, ведь в условиях таких катастрофических разрушений для спасения жизней пострадавших дорога каждая минута", - подчеркнул представитель ведомства. Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850306210.html
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турция
кахраманмараш
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в мире, турция, кахраманмараш, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кахраманмараш, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Реджеп Тайип Эрдоган
15:58 07.02.2023 (обновлено: 16:03 07.02.2023)
 
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше

Замглавы "Центроспаса" Акмаев: российские спасатели осмотрят завалы в Кахраманмараше

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр. Архивное фото
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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 7 фев - РИА Новости. Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил журналистам во вторник замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" Игорь Акмаев.
"Основная группа разведки уже поехала на место проводить рекогносцировку и осматривать завалы", - сказал Акмаев.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:00
В десяти пострадавших регионах Турции объявили чрезвычайное положение
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, работа спасателей "осложняется большим количеством завалов, разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками".
"Российские спасатели работают с максимальной отдачей, ведь в условиях таких катастрофических разрушений для спасения жизней пострадавших дорога каждая минута", - подчеркнул представитель ведомства.
Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
 
В миреТурцияКахраманмарашРоссияСильное землетрясение в Турции и СирииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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