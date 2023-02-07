https://ria.ru/20230207/zavaly-1850329323.html
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше - РИА Новости, 07.02.2023
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил журналистам во вторник замначальника поисково-спасательной РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:58
2023-02-07T15:58
2023-02-07T16:03
в мире
турция
кахраманмараш
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
реджеп тайип эрдоган
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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 7 фев - РИА Новости. Первая группа российских спасателей отправилась осматривать завалы в турецком Кахраманмараше, сообщил журналистам во вторник замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" Игорь Акмаев. "Основная группа разведки уже поехала на место проводить рекогносцировку и осматривать завалы", - сказал Акмаев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, работа спасателей "осложняется большим количеством завалов, разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками". "Российские спасатели работают с максимальной отдачей, ведь в условиях таких катастрофических разрушений для спасения жизней пострадавших дорога каждая минута", - подчеркнул представитель ведомства. Накануне утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 - по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении, по последним данным, превышает в стране 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850306210.html
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, кахраманмараш, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кахраманмараш, Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Реджеп Тайип Эрдоган
15:58 07.02.2023 (обновлено: 16:03 07.02.2023)
Российские спасатели отправились осматривать завалы в Кахраманмараше
Замглавы "Центроспаса" Акмаев: российские спасатели осмотрят завалы в Кахраманмараше