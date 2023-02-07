https://ria.ru/20230207/vizit-1850192123.html
Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров
Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров - РИА Новости, 07.02.2023
Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров
Россию в марте и апреле посетят два министра Шри-Ланки – транспорта, а также промышленности и сельского хозяйства, сообщила РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T09:44
2023-02-07T09:44
2023-02-07T09:44
россия
шри-ланка
москва
джанита лиянаге
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россию в марте и апреле посетят два министра Шри-Ланки – транспорта, а также промышленности и сельского хозяйства, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Россию в марте посетит министр транспорта нашей страны, который ранее посещал Россию в прошлом году, а также РФ в апреле должен посетить министр, ответственный за промышленность и сельское хозяйство", - сказала Лиянаге. Она добавила, что летом 2023 года планирует посетить Петербургский международный экономический форум, приглашения остальным представителям страны на мероприятие находятся на рассмотрении в Коломбо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шри-ланка, москва, джанита лиянаге, экономика
Россия, Шри-Ланка, Москва, Джанита Лиянаге, Экономика
Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров
Посол в Москве заявила, что два министра правительства Шри-Ланки посетят Россию весной