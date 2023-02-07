https://ria.ru/20230207/vizit-1850192123.html

Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров

Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров - РИА Новости, 07.02.2023

Посол в Москве анонсировала визит в Россию двух ланкийских министров

Россию в марте и апреле посетят два министра Шри-Ланки – транспорта, а также промышленности и сельского хозяйства, сообщила РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:44

2023-02-07T09:44

2023-02-07T09:44

россия

шри-ланка

москва

джанита лиянаге

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россию в марте и апреле посетят два министра Шри-Ланки – транспорта, а также промышленности и сельского хозяйства, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. "Россию в марте посетит министр транспорта нашей страны, который ранее посещал Россию в прошлом году, а также РФ в апреле должен посетить министр, ответственный за промышленность и сельское хозяйство", - сказала Лиянаге. Она добавила, что летом 2023 года планирует посетить Петербургский международный экономический форум, приглашения остальным представителям страны на мероприятие находятся на рассмотрении в Коломбо.

https://ria.ru/20230207/peregovory-1850183902.html

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шри-ланка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шри-ланка, москва, джанита лиянаге, экономика