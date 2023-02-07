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Всемирный день радио: Sputnik провел круглый стол с вещателями из Африки

Всемирный день радио: Sputnik провел круглый стол с вещателями из Африки - РИА Новости, 07.02.2023

Всемирный день радио: Sputnik провел круглый стол с вещателями из Африки

В преддверии Всемирного дня радио, ежегодно отмечаемого 13 февраля по инициативе ЮНЕСКО, Международное информационное агентство и радио Sputnik провело круглый... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:40

2023-02-07T19:40

2023-02-07T19:40

африка

россия

мали

юнеско

миа "россия сегодня"

новости агентства

sputnik

алжир (республика)

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В преддверии Всемирного дня радио, ежегодно отмечаемого 13 февраля по инициативе ЮНЕСКО, Международное информационное агентство и радио Sputnik провело круглый стол в формате видеомоста с крупнейшими радиовещателями стран Африки. В дискуссии приняли участие медиаменеджеры из России, Алжира, Мали, Сенегала, Республики Конго и ДРК.Агентство Sputnik представляли заместитель директора дирекции вещания на русском языке Наталия Нерсесян и начальник Управления по работе со странами Африки Виктория Буданова. Из Африки к разговору подключились генеральный директор алжирского медиахолдинга Radio Algérienne Мохамед Багхали, генеральный директор радиостанции MaliBaFM Баба Сиссума (Мали), генеральный директор Африканского радиовещательного союза Грегуар Нджака (Сенегал), главный редактор радиостанции Radio Okapi Мартин Себунджаг (ДРК) и директор по коммуникациям медиакомпании DRTV Боб Локоли (Республика Конго).В ходе экспертной встречи медиаменеджеры обсудили настоящее и будущее индустрии радио: перспективы развития подкастов, преимущества разных видов вещания, а также особенности работы с молодой аудиторией.Грегуар Нджака отметил, что в Африке "радио на FM-частотах по-прежнему остается самым популярным СМИ", а прослушивание радио – "часть культуры и семейной традиции". Также эксперт рассказал, что в Африке, как и во всем мире, радиоиндустрия постепенно меняется: эфиры часто сопровождают стримы в социальных сетях, популярность приобретают подкасты.Мохамед Багхали подчеркнул, что посредством СМИ нужно развивать диалог между народами России и стран африканского континента. "Африка сегодня – это не проблемы недоедания, опасности и засухи. В Африке есть процветающие страны, положительная динамика развития и большой интеллектуальный класс. Африка сегодня – это континент, который движется к процветанию", – отметил медиаменеджер.Баба Сиссума отметил распространенность и доступность радиовещания, особенно в регионах с множеством локальных языков – так, только в Мали насчитывается 413 частных радиокомпаний.Боб Локоли среди ключевых достоинств радиовещания выделил возможность охватывать широкие территории с разнообразной аудиторией, сохраняя при этому большую свободу слова в сравнении с другими видами СМИ.Виктория Буданова презентовала африканским коллегам радиовещательные проекты Sputnik Afrique на французском языке. "Наша цель – дать возможность аудитории узнать о современной, прогрессивной Африке и современной, прогрессивной России, а также показать нюансы, которые намеренно не освещаются мейнстрим-СМИ", – заявила Виктория.Во время сессии вопросов и ответов эксперты затронули предстоящий Второй саммит Россия – Африка, который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.Наталия Нерсесян подчеркнула значимость активного освещения среди российской аудитории разнообразия африканских стран, языков и культур в преддверии этого крупного международного события.Мартин Себунджаг в свою очередь выразил надежду на широкое информирование африканской аудитории о предстоящем Саммите, т.к. он "придаст новый импульс российско-африканским взаимоотношениям, в том числе и в медиапространстве".

https://radiosputnik.ria.ru/20230131/tsitiruemost-1848773954.html

https://ria.ru/20221214/sputnik-1838696752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, россия, мали, юнеско, миа "россия сегодня", новости агентства, sputnik, алжир (республика), сенегал, республика конго, демократическая республика конго