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Эксперты ЮНЕСКО проведут оценку ущерба объектов наследия Турции и Сирии

Эксперты ЮНЕСКО проведут оценку ущерба объектов наследия Турции и Сирии - РИА Новости, 07.02.2023

Эксперты ЮНЕСКО проведут оценку ущерба объектов наследия Турции и Сирии

ЮНЕСКО привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции в результате землетрясения, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:28

2023-02-07T10:28

2023-02-07T12:00

сирия

алеппо

турция

юнеско

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

газиантеп

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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЮНЕСКО привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции в результате землетрясения, сообщил РИА Новости пресс-атташе организации Тома Маллар.Историческая крепость Газиантепа и крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции, а также цитадель Алеппо в Сирии пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в понедельник утром. Из них крепость Диярбакыр и сады Хевсель в Турции и цитадель Алеппо в Сирии являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО."ЮНЕСКО привлечёт своих экспертов совместно со своими партнерами, такими как ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест - ред.) для составления точной оценки повреждений с целью быстрой защиты и стабилизации этих объектов", - сказал пресс-атташе организации.Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, составляет 3381, раненых – 20 436, обрушилось 5575 зданий. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу сообщил, что проведение всех спортивных мероприятий в стране приостановлено до дальнейшего уведомления.Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

сирия

алеппо

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газиантеп

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сирия, алеппо, турция, юнеско, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, газиантеп