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"Это тяжело принять". К чему начали готовить украинцев - РИА Новости, 07.02.2023
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"Это тяжело принять". К чему начали готовить украинцев
"Это тяжело принять". К чему начали готовить украинцев - РИА Новости, 07.02.2023
"Это тяжело принять". К чему начали готовить украинцев
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что спецоперация России может завершиться по "корейскому сценарию". В Москве неоднократно... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:15
2023-02-07T17:23
россия
киев
южная корея
сергей марков
алексей арестович
совет национальной безопасности и обороны украины
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что спецоперация России может завершиться по "корейскому сценарию". В Москве неоднократно отвергали такой вариант, но в Киеве все равно периодически вспоминают о нем. На что там рассчитывают — в материале РИА Новости.Новая КореяАрестович указал на судьбу Южной Кореи, которой Запад гарантирует безопасность. Впрочем, он предупредил, что украинцам будет тяжело это принять. Они хотят полного восстановления территориальной целостности Украины, а не Минска-3.Месяц назад секретарь СНБО Алексей Данилов тоже говорил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, Москва подает украинским властям соответствующие сигналы через европейских политиков. Россия якобы согласна зафиксировать статус-кво.Однако в Кремле это категорически отрицают. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудники администрации президента не вели таких переговоров с европейцами. Исполняющий обязанности постпреда при Евросоюзе Кирилл Логвинов сказал, что вообще не обсуждает Украину с представителями ЕС.Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что в результате войны на Корейском полуострове возникли два самостоятельных государства. А Донбасс и другие территории присоединились к России.Депутат Госдумы Олег Морозов назвал "корейский сценарий" неприемлемым, поскольку он породит новые угрозы. Аналог Южной Кореи возможен лишь с нейтральным статусом, без оружия, с гарантиями безопасности, в том числе, от России. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает все это обычной демагогией. Украина, напомнил он, должна быть демилитаризована и денацифицирована.Поворот не тудаЭти разговоры не новые. В декабре в Financial Times вышла статья "Украина и тень Кореи". Автор предположил, что боевые действия завершатся длительным перемирием, а не мирным договором. По его мнению, на поле боя ни одна из сторон конфликта не может одержать верх, а переговорные позиции слишком разнятся.По сути, речь идет о бессрочном перемирии ценой территориальных уступок Украины. Со временем Киев еще больше накачали бы оружием, чтобы угрожать России.Опасный плагиатДве Украины возможны лишь при условии, что Львов решит отсоединиться от Киева, так как Донбасс, Херсонская и Запорожская области — это Россия, говорит эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов. Теоретически допустимо, что четыре новых региона выделят в одно территориальное образование, которое затем назовут "альтернативной Украиной". Но Москве это совершенно не нужно."В истории было множество военных конфликтов, и всегда есть какие-то параллели. Но это не значит, что если сделать так, как тогда, будет мир. Каждый случай уникален. К примеру, в Южной Корее есть американские войска. Для России это означало бы постоянный источник угроз", — поясняет Денисов.Глава Пентагона Ллойд Остин в конце января заявил, что Вашингтон готов применить даже ядерное оружие для защиты Сеула. В Южной Корее постоянно находятся 28,5 тысячи американских солдат.Политолог Сергей Марков отметил, что украинцы верят в благоденствие под крылом США, а Донбассу сулят судьбу в КНДР. "Но времена, когда американская оккупация вела к процветанию, закончились вместе с холодной войной. Киеву логичнее равняться на Ирак и Афганистан, где миллионы погибших и нищета", — указывает он.Вместе с тем, добавил эксперт, о "корейском варианте" вспоминают только при успехах российских войск. Когда Москва оставляла какие-то территории, Киев и Запад тут же забывали о переговорах.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
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россия, киев, южная корея, сергей марков, алексей арестович , совет национальной безопасности и обороны украины, госдума рф, евросоюз, политика
Россия, Киев, Южная Корея, Сергей Марков, Алексей Арестович , Совет национальной безопасности и обороны Украины, Госдума РФ, Евросоюз, Политика
17:15 07.02.2023 (обновлено: 17:23 07.02.2023)
 

"Это тяжело принять". К чему начали готовить украинцев

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что спецоперация России может завершиться по "корейскому сценарию". В Москве неоднократно отвергали такой вариант, но в Киеве все равно периодически вспоминают о нем. На что там рассчитывают — в материале РИА Новости.

Новая Корея

Арестович указал на судьбу Южной Кореи, которой Запад гарантирует безопасность. Впрочем, он предупредил, что украинцам будет тяжело это принять. Они хотят полного восстановления территориальной целостности Украины, а не Минска-3.
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович
Месяц назад секретарь СНБО Алексей Данилов тоже говорил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, Москва подает украинским властям соответствующие сигналы через европейских политиков. Россия якобы согласна зафиксировать статус-кво.
Однако в Кремле это категорически отрицают. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудники администрации президента не вели таких переговоров с европейцами. Исполняющий обязанности постпреда при Евросоюзе Кирилл Логвинов сказал, что вообще не обсуждает Украину с представителями ЕС.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что в результате войны на Корейском полуострове возникли два самостоятельных государства. А Донбасс и другие территории присоединились к России.
Депутат Госдумы Олег Морозов назвал "корейский сценарий" неприемлемым, поскольку он породит новые угрозы. Аналог Южной Кореи возможен лишь с нейтральным статусом, без оружия, с гарантиями безопасности, в том числе, от России. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает все это обычной демагогией. Украина, напомнил он, должна быть демилитаризована и денацифицирована.
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Поворот не туда

Эти разговоры не новые. В декабре в Financial Times вышла статья "Украина и тень Кореи". Автор предположил, что боевые действия завершатся длительным перемирием, а не мирным договором. По его мнению, на поле боя ни одна из сторон конфликта не может одержать верх, а переговорные позиции слишком разнятся.
По сути, речь идет о бессрочном перемирии ценой территориальных уступок Украины. Со временем Киев еще больше накачали бы оружием, чтобы угрожать России.
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Опасный плагиат

Две Украины возможны лишь при условии, что Львов решит отсоединиться от Киева, так как Донбасс, Херсонская и Запорожская области — это Россия, говорит эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов. Теоретически допустимо, что четыре новых региона выделят в одно территориальное образование, которое затем назовут "альтернативной Украиной". Но Москве это совершенно не нужно.
"В истории было множество военных конфликтов, и всегда есть какие-то параллели. Но это не значит, что если сделать так, как тогда, будет мир. Каждый случай уникален. К примеру, в Южной Корее есть американские войска. Для России это означало бы постоянный источник угроз", — поясняет Денисов.
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Глава Пентагона Ллойд Остин в конце января заявил, что Вашингтон готов применить даже ядерное оружие для защиты Сеула. В Южной Корее постоянно находятся 28,5 тысячи американских солдат.
Политолог Сергей Марков отметил, что украинцы верят в благоденствие под крылом США, а Донбассу сулят судьбу в КНДР. "Но времена, когда американская оккупация вела к процветанию, закончились вместе с холодной войной. Киеву логичнее равняться на Ирак и Афганистан, где миллионы погибших и нищета", — указывает он.
Вместе с тем, добавил эксперт, о "корейском варианте" вспоминают только при успехах российских войск. Когда Москва оставляла какие-то территории, Киев и Запад тут же забывали о переговорах.
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