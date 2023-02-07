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Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html
Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат"
Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 07.02.2023
Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат"
ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:37
2023-02-07T14:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
апты алаудинов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции республики Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери."В зоне нашей ответственности ситуация складывается очень благоприятно. Как и наши соседи слева (ДНР. — Прим. ред.), мы тоже двигаемся вперед. Вчера был взят очень серьезный опорный пункт", — отметил Алаудинов.В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.Как накануне сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска.Некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления, уточнил собеседник агентства. При этом националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html
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луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, апты алаудинов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Киев
13:37 07.02.2023 (обновлено: 14:09 07.02.2023)
 
Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат"

Алаудинов: ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинский военный в окопе на линии соприкосновения
Украинский военный в окопе на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинский военный в окопе на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции республики Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Я так думаю, вопрос однозначный, что они (украинские военные. — Прим. ред.) должны будут отойти. Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят. Я так думаю, они сами тоже понимают, что им придется отступить. Противник активно занят устройством второго эшелона линии обороны", — рассказал военный.

По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.
"В зоне нашей ответственности ситуация складывается очень благоприятно. Как и наши соседи слева (ДНР. — Прим. ред.), мы тоже двигаемся вперед. Вчера был взят очень серьезный опорный пункт", — отметил Алаудинов.
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Как накануне сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска.
Некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления, уточнил собеседник агентства. При этом националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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