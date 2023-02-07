https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html

Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат"

Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 07.02.2023

Киев готовится к отступлению в ЛНР, заявил командир спецназа "Ахмат"

ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:37

2023-02-07T13:37

2023-02-07T14:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

апты алаудинов

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции республики Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери."В зоне нашей ответственности ситуация складывается очень благоприятно. Как и наши соседи слева (ДНР. — Прим. ред.), мы тоже двигаемся вперед. Вчера был взят очень серьезный опорный пункт", — отметил Алаудинов.В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.Как накануне сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска.Некоторые военнослужащие оставляют позиции, не пытаясь оказывать сопротивления, уточнил собеседник агентства. При этом националистические подразделения, которые Киев перебросил в этот район для сдерживания собственных войск, не справляются с поставленной задачей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html

луганская народная республика

россия

украина

донецкая народная республика

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, апты алаудинов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин, киев