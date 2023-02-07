https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html

Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу

Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023

Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу

Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:06

2023-02-07T13:06

2023-02-07T13:08

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании."Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850210706.html

украина

россия

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украина, россия, сергей шойгу