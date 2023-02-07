https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:06
2023-02-07T13:06
2023-02-07T13:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_0:53:2976:1727_1920x0_80_0_0_ee6d4ed7ac50798416c20f523fe8e276.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании."Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850210706.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_dd60be7a47e590e54cceef807238c8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу
13:06 07.02.2023 (обновлено: 13:08 07.02.2023)
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу
Шойгу: понимая, что Россию не победить, Украина бьет для устрашения по мирному населению