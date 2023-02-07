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Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.02.2023
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:06
2023-02-07T13:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании."Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850210706.html
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украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу
13:06 07.02.2023 (обновлено: 13:08 07.02.2023)
 
Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, заявил Шойгу

Шойгу: понимая, что Россию не победить, Украина бьет для устрашения по мирному населению

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах", - сказал Шойгу.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:51
WP: американские конгрессмены выступили за передачу части Украины России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей Шойгу
 
 
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