https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255050.html

Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине

Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 07.02.2023

Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине

США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:03

2023-02-07T13:03

2023-02-07T13:06

специальная военная операция на украине

сша

в мире

украина

россия

нато

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал министр на тематическом селекторном совещании.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сша, в мире, украина, россия, нато, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр