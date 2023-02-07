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Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине
Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине
США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:03
2023-02-07T13:03
2023-02-07T13:06
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
нато
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - сказал министр на тематическом селекторном совещании.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, НАТО, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:03 07.02.2023 (обновлено: 13:06 07.02.2023)
Шойгу обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине
Шойгу заявил, что США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине