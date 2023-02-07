https://ria.ru/20230207/ukraina-1850210706.html

WP: американские конгрессмены выступили за передачу части Украины России

WP: американские конгрессмены выступили за передачу части Украины России - РИА Новости, 07.02.2023

WP: американские конгрессмены выступили за передачу части Украины России

Многие представители Республиканской партии в конгрессе США выступили за отказ Украины от части ее территорий в пользу России, пишет издание The Washington... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:51

2023-02-07T10:51

2023-02-07T12:03

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Многие представители Республиканской партии в конгрессе США выступили за отказ Украины от части ее территорий в пользу России, пишет издание The Washington Post.Автор статьи Аарон Блейк отмечает, что более половины партии также считают, что Вашингтон делает "слишком много" для Киева."Мы должны прекратить финансировать украинскую армию и точка", — процитировало издание слова конгрессменов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850190130.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, россия, сша, уильям бернс, вооруженные силы украины, госдума рф, совет федерации рф