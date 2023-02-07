Украинские войска не выпускают гражданских из Угледара, заявил Пушилин

Пушилин: украинские войска минируют здания и не выпускают мирных жителей из Угледара
ВСУ в ответ на локальное контрнаступление российской армии усилили обстрелы Запорожской области.
ВСУ в ответ на локальное контрнаступление российской армии усилили обстрелы Запорожской области.
Удары наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам.
Удары наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам.
Взрывной волной в домах срывает крыши, выбивает окна и двери.
Взрывной волной в домах срывает крыши, выбивает окна и двери.
"Они специально кошмарят мирное население", — убежден член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Они специально кошмарят мирное население", — убежден член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Бездомный кот у административного здания в Васильевке.
Бездомный кот у административного здания в Васильевке.
Ракета (предположительно, финского производства), упавшая в жилой сектор в районе Васильевки.
Ракета (предположительно, финского производства), упавшая в жилой сектор в районе Васильевки.
Бои идут практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области.
Бои идут практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области.
Административное здание в Васильевке, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS.
Административное здание в Васильевке, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS.
Контрнаступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию огня от городов и сел.
Контрнаступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию огня от городов и сел.
ВСУ в ответ на локальное контрнаступление российской армии усилили обстрелы Запорожской области.
Удары наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам.
Взрывной волной в домах срывает крыши, выбивает окна и двери.
"Они специально кошмарят мирное население", — убежден член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Бездомный кот у административного здания в Васильевке.
Ракета (предположительно, финского производства), упавшая в жилой сектор в районе Васильевки.
Бои идут практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области.
Административное здание в Васильевке, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS.
Контрнаступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию огня от городов и сел.