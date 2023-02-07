https://ria.ru/20230207/ugledar-1850212166.html

Украинские войска не выпускают гражданских из Угледара, заявил Пушилин

Украинские войска не выпускают гражданских из Угледара, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.02.2023

Украинские войска не выпускают гражданских из Угледара, заявил Пушилин

Украинские войска не выпускают гражданских лиц из Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:55

2023-02-07T10:55

2023-02-07T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска не выпускают гражданских лиц из Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил накануне, что украинские войска минируют многоэтажные строения в Угледаре на случай своего отступления, а мирные жители, которых в городе осталось порядка 1 тысячи человек, вынуждены прятаться в подвалах. "Противник их никуда не выпускает. Как и всегда, использует живым щитом", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин