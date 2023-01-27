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"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/vasilevka-1847797936.html
"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке
"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке - РИА Новости, 27.01.2023
"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке
Украинские войска атакуют все населенные пункты, до которых только могут дотянуться. Один из таких городов — Васильевка в Запорожской области. Что там... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:31
2023-01-27T12:31
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специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
запорожская область
ракеты
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Украинские войска атакуют все населенные пункты, до которых только могут дотянуться. Один из таких городов — Васильевка в Запорожской области. Что там происходит, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, запорожская область, ракеты, вооруженные силы украины
Фото, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область, Ракеты, Вооруженные силы Украины
12:31 27.01.2023
 

"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке

Читать ria.ru в
Украинские войска атакуют все населенные пункты, до которых только могут дотянуться. Один из таких городов — Васильевка в Запорожской области. Что там происходит, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

ВСУ в ответ на локальное контрнаступление российской армии усилили обстрелы Запорожской области.

Ракета (предположительно, финского производства), упавшая в жилой сектор в районе города Васильевка
1 из 10

ВСУ в ответ на локальное контрнаступление российской армии усилили обстрелы Запорожской области.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Удары наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам.

Житель жилого сектора в районе города Васильевка, дом которого был разрушен в ходе последних обстрелов со стороны ВСУ
2 из 10

Удары наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Под ударом — мирные люди.

Раненая женщина в больнице города Васильевка Запорожской области. Женщина получила ранения в ходе последних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
3 из 10

Под ударом — мирные люди.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Взрывной волной в домах срывает крыши, выбивает окна и двери.

Корреспондент Первого канала в воронке от снаряда РСЗО HIMARS, разрушившего административное здание в городе Васильевка в Запорожской области
4 из 10

Взрывной волной в домах срывает крыши, выбивает окна и двери.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

"Они специально кошмарят мирное население", — убежден член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Окно общежития в городе Васильевка, получившего повреждения в ходе последних обстрелов со стороны ВСУ
5 из 10

"Они специально кошмарят мирное население", — убежден член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Бездомный кот у административного здания в Васильевке.

Бездомный кот у административного здания в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенного в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины
6 из 10

Бездомный кот у административного здания в Васильевке.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Ракета (предположительно, финского производства), упавшая в жилой сектор в районе Васильевки.

Надписи на ракете (предположительно, финского производства), упавшей в жилой сектор в районе города Васильевка
7 из 10

Ракета (предположительно, финского производства), упавшая в жилой сектор в районе Васильевки.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Бои идут практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области.

Обломки РСЗО HIMARS, из которого ВСУ разрушили административное здание в городе Васильевка в Запорожской области
8 из 10

Бои идут практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Административное здание в Васильевке, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS.

Административное здание в городе Васильевка в Запорожской области, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины
9 из 10

Административное здание в Васильевке, разрушенное в результате обстрела из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Контрнаступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию огня от городов и сел.

Жительница города Васильевка в Запорожской области, подвергшегося обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины
10 из 10

Контрнаступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию огня от городов и сел.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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