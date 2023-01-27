https://ria.ru/20230127/vasilevka-1847797936.html

"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке

"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке - РИА Новости, 27.01.2023

"Они специально кошмарят мирное население": разрушения в Васильевке

Украинские войска атакуют все населенные пункты, до которых только могут дотянуться. Один из таких городов — Васильевка в Запорожской области. Что там... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:31

2023-01-27T12:31

2023-01-27T12:31

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

запорожская область

ракеты

вооруженные силы украины

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Украинские войска атакуют все населенные пункты, до которых только могут дотянуться. Один из таких городов — Васильевка в Запорожской области. Что там происходит, смотрите в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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