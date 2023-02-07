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Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой - РИА Новости, 07.02.2023
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Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой
Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой - РИА Новости, 07.02.2023
Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой
Житель Санкт-Петербурга на улице вмешался в ссору прохожего с женой возле ночного клуба, отправив того в нокаут, сообщает во вторник региональная полиция. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T18:01
2023-02-07T18:01
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга на улице вмешался в ссору прохожего с женой возле ночного клуба, отправив того в нокаут, сообщает во вторник региональная полиция. Около двух ночи в минувшее воскресенье в полицию Московского района обратилась женщина, рассказавшая об избиении ее 39-летнего мужа у станции метро "Звёздная". Прибыв на место, полицейские выяснили, что до этого супруги повздорили в ночном клубе "на фоне совместного распития спиртных напитков" и продолжили ссориться на улице. "Около двух часов у дома 3 по улице Звёздная к супругам подошли четверо неизвестных, один из которых нанёс удар рукой в голову мужу, после чего злоумышленники скрылись. В результате удара мужчина получил множественные травмы головы и в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в релизе. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В понедельник по подозрению в этом преступлении у дома 26 по улице Ковалевской задержан 33-летний безработный житель Московского района. Его мотив пока неясен.
https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
18:01 07.02.2023
 
Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой

В Петербурге прохожий ударил в голову мужчину, ссорившегося с женой возле ночного клуба

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга на улице вмешался в ссору прохожего с женой возле ночного клуба, отправив того в нокаут, сообщает во вторник региональная полиция.
Около двух ночи в минувшее воскресенье в полицию Московского района обратилась женщина, рассказавшая об избиении ее 39-летнего мужа у станции метро "Звёздная".
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Прибыв на место, полицейские выяснили, что до этого супруги повздорили в ночном клубе "на фоне совместного распития спиртных напитков" и продолжили ссориться на улице.
"Около двух часов у дома 3 по улице Звёздная к супругам подошли четверо неизвестных, один из которых нанёс удар рукой в голову мужу, после чего злоумышленники скрылись. В результате удара мужчина получил множественные травмы головы и в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В понедельник по подозрению в этом преступлении у дома 26 по улице Ковалевской задержан 33-летний безработный житель Московского района.
Его мотив пока неясен.
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