https://ria.ru/20230207/udar-1850367730.html

Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой

Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой - РИА Новости, 07.02.2023

Прохожий отправил в нокаут петербуржца, ссорившегося с женой

Житель Санкт-Петербурга на улице вмешался в ссору прохожего с женой возле ночного клуба, отправив того в нокаут, сообщает во вторник региональная полиция. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:01

2023-02-07T18:01

2023-02-07T18:01

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга на улице вмешался в ссору прохожего с женой возле ночного клуба, отправив того в нокаут, сообщает во вторник региональная полиция. Около двух ночи в минувшее воскресенье в полицию Московского района обратилась женщина, рассказавшая об избиении ее 39-летнего мужа у станции метро "Звёздная". Прибыв на место, полицейские выяснили, что до этого супруги повздорили в ночном клубе "на фоне совместного распития спиртных напитков" и продолжили ссориться на улице. "Около двух часов у дома 3 по улице Звёздная к супругам подошли четверо неизвестных, один из которых нанёс удар рукой в голову мужу, после чего злоумышленники скрылись. В результате удара мужчина получил множественные травмы головы и в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в релизе. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В понедельник по подозрению в этом преступлении у дома 26 по улице Ковалевской задержан 33-летний безработный житель Московского района. Его мотив пока неясен.

https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html

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происшествия, санкт-петербург, россия