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В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей - РИА Новости, 07.02.2023
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В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей
В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей - РИА Новости, 07.02.2023
В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей
Суд до 6 апреля арестовал мужчину, убившего родителей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:54
2023-02-07T16:54
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд до 6 апреля арестовал мужчину, убившего родителей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее сообщалось, что тела убитых супругов обнаружены на Ленинском проспекте в Москве. Их сын поначалу заявлял, что родители перестали выходить с ним на связь, он начал беспокоиться, а после того как приехал к ним, обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта. Позднее мужчина признался в убийстве пожилых родителей. Уточняется, что обвиняемый просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
16:54 07.02.2023
 
В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей

Суд арестовал на два месяца мужчину, признавшегося в убийстве пожилых родителей в Москве

© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд до 6 апреля арестовал мужчину, убившего родителей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что тела убитых супругов обнаружены на Ленинском проспекте в Москве. Их сын поначалу заявлял, что родители перестали выходить с ним на связь, он начал беспокоиться, а после того как приехал к ним, обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта. Позднее мужчина признался в убийстве пожилых родителей.
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своих родителей, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.
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