В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей
Суд арестовал на два месяца мужчину, признавшегося в убийстве пожилых родителей в Москве
© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд до 6 апреля арестовал мужчину, убившего родителей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что тела убитых супругов обнаружены на Ленинском проспекте в Москве. Их сын поначалу заявлял, что родители перестали выходить с ним на связь, он начал беспокоиться, а после того как приехал к ним, обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта. Позднее мужчина признался в убийстве пожилых родителей.
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своих родителей, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.