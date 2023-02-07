https://ria.ru/20230207/ubiystvo-1850345856.html

В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей

В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей - РИА Новости, 07.02.2023

В Москве арестовали мужчину, зарезавшего пожилых родителей

Суд до 6 апреля арестовал мужчину, убившего родителей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:54

2023-02-07T16:54

2023-02-07T16:54

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд до 6 апреля арестовал мужчину, убившего родителей в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее сообщалось, что тела убитых супругов обнаружены на Ленинском проспекте в Москве. Их сын поначалу заявлял, что родители перестали выходить с ним на связь, он начал беспокоиться, а после того как приехал к ним, обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта. Позднее мужчина признался в убийстве пожилых родителей. Уточняется, что обвиняемый просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

https://ria.ru/20230207/ubiystvo-1850202614.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы