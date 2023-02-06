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Сын признался в убийстве родителей в Москве - РИА Новости, 06.02.2023
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Сын признался в убийстве родителей в Москве
Сын признался в убийстве родителей в Москве - РИА Новости, 06.02.2023
Сын признался в убийстве родителей в Москве
Пожилую супружескую пару на Ленинском проспекте в Москве зарезал собственный сын - он признался в преступлении, сообщила журналистам в понедельник старший... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:42
2023-02-06T17:42
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожилую супружескую пару на Ленинском проспекте в Москве зарезал собственный сын - он признался в преступлении, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Как передавала прокуратура, сам сын и сообщил в правоохранительные органы, что якобы забеспокоился о родителях, приехал к ним и застал убитыми. При этом он утверждал, что дверь в квартиру была открыта. "В ходе следственных действий установлена причастность [к убийству] сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями", - сказала Иванова.
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
17:42 06.02.2023
 
Сын признался в убийстве родителей в Москве

Мужчина признался, что зарезал пожилых родителей в доме на Ленинском проспекте в Москве

© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожилую супружескую пару на Ленинском проспекте в Москве зарезал собственный сын - он признался в преступлении, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Как передавала прокуратура, сам сын и сообщил в правоохранительные органы, что якобы забеспокоился о родителях, приехал к ним и застал убитыми. При этом он утверждал, что дверь в квартиру была открыта.
"В ходе следственных действий установлена причастность [к убийству] сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями", - сказала Иванова.
© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
 
ПроисшествияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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