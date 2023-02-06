Сын признался в убийстве родителей в Москве
Мужчина признался, что зарезал пожилых родителей в доме на Ленинском проспекте в Москве
© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожилую супружескую пару на Ленинском проспекте в Москве зарезал собственный сын - он признался в преступлении, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Как передавала прокуратура, сам сын и сообщил в правоохранительные органы, что якобы забеспокоился о родителях, приехал к ним и застал убитыми. При этом он утверждал, что дверь в квартиру была открыта.
"В ходе следственных действий установлена причастность [к убийству] сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями", - сказала Иванова.
© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти