https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1850108816.html

Сын признался в убийстве родителей в Москве

Сын признался в убийстве родителей в Москве - РИА Новости, 06.02.2023

Сын признался в убийстве родителей в Москве

Пожилую супружескую пару на Ленинском проспекте в Москве зарезал собственный сын - он признался в преступлении, сообщила журналистам в понедельник старший... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:42

2023-02-06T17:42

2023-02-06T17:42

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849985141_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_e46bf93c14e34f93dba68e56bf8cdac2.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пожилую супружескую пару на Ленинском проспекте в Москве зарезал собственный сын - он признался в преступлении, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Как передавала прокуратура, сам сын и сообщил в правоохранительные органы, что якобы забеспокоился о родителях, приехал к ним и застал убитыми. При этом он утверждал, что дверь в квартиру была открыта. "В ходе следственных действий установлена причастность [к убийству] сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями", - сказала Иванова.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)