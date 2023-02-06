https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1849947507.html

В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 06.02.2023

В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

Тела убитых супругов нашли в одной из московских квартир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:51

2023-02-06T09:51

2023-02-06T15:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тела убитых супругов нашли в одной из московских квартир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. До этого в полицию обратился сын пожилой пары и рассказал о случившемся.По словам мужчины, он начал беспокоиться после того, как родители перестали выходить с ним на связь. Приехав к ним домой, он обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта.По факту случившегося возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). Прокуратура взяла расследование на контроль. Уточняются все детали происшествия.

https://ria.ru/20230205/pozhar-1849895489.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва