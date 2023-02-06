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В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 06.02.2023
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В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями
В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 06.02.2023
В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями
Тела убитых супругов нашли в одной из московских квартир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:51
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происшествия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тела убитых супругов нашли в одной из московских квартир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. До этого в полицию обратился сын пожилой пары и рассказал о случившемся.По словам мужчины, он начал беспокоиться после того, как родители перестали выходить с ним на связь. Приехав к ним домой, он обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта.По факту случившегося возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). Прокуратура взяла расследование на контроль. Уточняются все детали происшествия.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:51 06.02.2023 (обновлено: 15:20 06.02.2023)
 
В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

В квартире на Ленинском проспекте нашли тела пожилых супругов с ножевыми ранениями

© Фото : ГСУ СК России по МосквеКвартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тела убитых супругов нашли в одной из московских квартир, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.
"В квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", — говорится в сообщении.
До этого в полицию обратился сын пожилой пары и рассказал о случившемся.
По словам мужчины, он начал беспокоиться после того, как родители перестали выходить с ним на связь. Приехав к ним домой, он обнаружил их убитыми, при этом дверь в квартиру была открыта.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). Прокуратура взяла расследование на контроль. Уточняются все детали происшествия.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 20:28
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями
 
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