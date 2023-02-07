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Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter - РИА Новости, 07.02.2023
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Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter
Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter - РИА Новости, 07.02.2023
Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль обеспокоен планами нового владельца Twitter ослабить контроль за контентом в этой популярной социальной сети, так как, РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:57
2023-02-07T12:57
в мире
технологии
брюссель
россия
китай
илон маск
twitter
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль обеспокоен планами нового владельца Twitter ослабить контроль за контентом в этой популярной социальной сети, так как, по его мнению, это может осложнить борьбу с дезинформацией и информационными манипуляциями. "Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций. Нам нужно больше изучать социальные сети. Нам надо знать, откуда это идет, и каковы результаты…. Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ. Это станет серьезным отступлением от прежних обязательств. Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности, я призываю Twitter обеспечить соблюдение всех взятых обязательств", - сказал Боррель на конференции по борьбе с дезинформации в Брюсселе. В ходе этой конференции Боррель объявил о ряде мер по борьбе с тем, что в институтах Евросоюза считают "пропагандой и информационными манипуляциям", и в которых традиционно обвиняется Россия и Китай. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе видеоконференции с американским предпринимателем Илоном Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230201/tvitter-1849050237.html
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в мире, технологии, брюссель, россия, китай, илон маск, twitter, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Технологии, Брюссель, Россия, Китай, Илон Маск, Twitter, Евросоюз, Жозеп Боррель
12:57 07.02.2023
 
Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter

Боррель хочет, чтобы контроль за контентом в Twitter был усилен, а не ослабевал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль обеспокоен планами нового владельца Twitter ослабить контроль за контентом в этой популярной социальной сети, так как, по его мнению, это может осложнить борьбу с дезинформацией и информационными манипуляциями.
"Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций. Нам нужно больше изучать социальные сети. Нам надо знать, откуда это идет, и каковы результаты…. Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ. Это станет серьезным отступлением от прежних обязательств. Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности, я призываю Twitter обеспечить соблюдение всех взятых обязательств", - сказал Боррель на конференции по борьбе с дезинформации в Брюсселе.
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В ходе этой конференции Боррель объявил о ряде мер по борьбе с тем, что в институтах Евросоюза считают "пропагандой и информационными манипуляциям", и в которых традиционно обвиняется Россия и Китай.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе видеоконференции с американским предпринимателем Илоном Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота.
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В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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