https://ria.ru/20230207/tvitter-1850252879.html

Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter

Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter - РИА Новости, 07.02.2023

Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль обеспокоен планами нового владельца Twitter ослабить контроль за контентом в этой популярной социальной сети, так как, РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:57

2023-02-07T12:57

2023-02-07T12:57

в мире

технологии

брюссель

россия

китай

илон маск

twitter

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелль обеспокоен планами нового владельца Twitter ослабить контроль за контентом в этой популярной социальной сети, так как, по его мнению, это может осложнить борьбу с дезинформацией и информационными манипуляциями. "Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций. Нам нужно больше изучать социальные сети. Нам надо знать, откуда это идет, и каковы результаты…. Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ. Это станет серьезным отступлением от прежних обязательств. Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности, я призываю Twitter обеспечить соблюдение всех взятых обязательств", - сказал Боррель на конференции по борьбе с дезинформации в Брюсселе. В ходе этой конференции Боррель объявил о ряде мер по борьбе с тем, что в институтах Евросоюза считают "пропагандой и информационными манипуляциям", и в которых традиционно обвиняется Россия и Китай. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе видеоконференции с американским предпринимателем Илоном Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20230201/tvitter-1849050237.html

https://ria.ru/20230128/mongoliya-1848100409.html

https://ria.ru/20230206/ekonomika-1850152824.html

брюссель

россия

китай

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в мире, технологии, брюссель, россия, китай, илон маск, twitter, евросоюз, жозеп боррель