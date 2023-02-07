https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850249575.html

В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов

В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов - РИА Новости, 07.02.2023

В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов

Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:47

2023-02-07T12:47

2023-02-07T12:47

в мире

турция

хатай (провинция)

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка, передает телеканал TRT. "В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", - сообщает телеканал. Спасенные госпитализированы, поисково-спасательная операция продолжается. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,4 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1,4 тысячи.

https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850240722.html

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хатай (провинция)

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, хатай (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии