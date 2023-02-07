https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850249575.html
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов - РИА Новости, 07.02.2023
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов
Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:47
2023-02-07T12:47
2023-02-07T12:47
в мире
турция
хатай (провинция)
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850224998_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_8a3d4737678bce975b4ee3b2a181ab04.jpg
СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка, передает телеканал TRT. "В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", - сообщает телеканал. Спасенные госпитализированы, поисково-спасательная операция продолжается. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,4 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1,4 тысячи.
https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850240722.html
турция
хатай (провинция)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850224998_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec392faf343fa035e143bdd6cd078bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хатай (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов
Спасатели вытащили живыми из-под завалов в турецком Хатае мать с шестимесячным ребенком