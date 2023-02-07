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В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов - РИА Новости, 07.02.2023
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В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов - РИА Новости, 07.02.2023
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов
Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:47
2023-02-07T12:47
в мире
турция
хатай (провинция)
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка, передает телеканал TRT. "В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", - сообщает телеканал. Спасенные госпитализированы, поисково-спасательная операция продолжается. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,4 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1,4 тысячи.
https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html
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турция
хатай (провинция)
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в мире, турция, хатай (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:47 07.02.2023
 
В турецком Хатае спасатели вытащили мать с младенцем живыми из-под завалов

Спасатели вытащили живыми из-под завалов в турецком Хатае мать с шестимесячным ребенком

© AP Photo / Serdar OzsoyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Serdar Ozsoy
Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Спасателям в Турции удалось спустя 29 часов извлечь из-под завалов обрушившегося после землетрясения здания живыми 30-летнюю женщину и ее 6-месячного ребенка, передает телеканал TRT.
"В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и ее шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", - сообщает телеканал.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:47
ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции
Спасенные госпитализированы, поисково-спасательная операция продолжается.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,4 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1,4 тысячи.
Разбор завалов после землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 12:21
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
 
В миреТурцияХатай (провинция)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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