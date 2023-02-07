https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850167591.html

Более ста российских спасателей прибыли в Турцию

Более ста российских спасателей прибыли в Турцию - РИА Новости, 07.02.2023

Более ста российских спасателей прибыли в Турцию

Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:58

2023-02-07T02:58

2023-02-07T03:03

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что спасатели отряда "Центроспас" готовы к круглосуточным работам на нескольких участках одновременно. Им будут помогать беспилотники, в аэромобильную группировку также вошли кинологические расчеты с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях.Также добавляется, что в зоне ЧС будет развернут аэромобильный госпиталь, более 40 медиков и спасателей смогут оказывать медицинскую помощь.

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, турция, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире