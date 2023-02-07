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Источник раскрыл детали ЧП со взрывом газа в Ефремове

Источник раскрыл детали ЧП со взрывом газа в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023

Источник раскрыл детали ЧП со взрывом газа в Ефремове

Взрыв газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области, унесший жизни пяти человек, произошел в съемной квартире на четвертом этаже, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T22:02

2023-02-07T22:02

2023-02-08T08:44

происшествия

тула

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Взрыв газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области, унесший жизни пяти человек, произошел в съемной квартире на четвертом этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже первого подъезда, в съемной квартире", - сказал собеседник агентства.По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.

тула

ефремов

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2023

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происшествия, тула, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов