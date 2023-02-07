https://ria.ru/20230207/torgovlya-1850185236.html

Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России

Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России - РИА Новости, 07.02.2023

Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России

Шри-Ланка может открыть в России торговый дом и планирует наращивать с РФ торговлю чаем, продуктами на основе кокосов и специями, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:46

2023-02-07T08:46

2023-02-07T08:46

шри-ланка

россия

экономика

москва

джанита лиянаге

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка может открыть в России торговый дом и планирует наращивать с РФ торговлю чаем, продуктами на основе кокосов и специями, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."В ближайшем будущем мы планируем открыть в России торговый дом Шри-Ланки: в нем будут продаваться ланкийские продукты высокого качества. Может быть, даже не один такой торговый дом. Думаю, это случится вскоре", - сказала Лиянаге.С Москвой у Коломбо, добавила она, хорошо идет торговля чаем, а также продуктами на основе кокосов и специями, обсуждается наращивание торгового оборота.

https://ria.ru/20230207/peregovory-1850183902.html

шри-ланка

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шри-ланка, россия, экономика, москва, джанита лиянаге