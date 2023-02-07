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Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России - РИА Новости, 07.02.2023
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Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России
Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России - РИА Новости, 07.02.2023
Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России
Шри-Ланка может открыть в России торговый дом и планирует наращивать с РФ торговлю чаем, продуктами на основе кокосов и специями, заявила РИА Новости посол... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:46
2023-02-07T08:46
шри-ланка
россия
экономика
москва
джанита лиянаге
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка может открыть в России торговый дом и планирует наращивать с РФ торговлю чаем, продуктами на основе кокосов и специями, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."В ближайшем будущем мы планируем открыть в России торговый дом Шри-Ланки: в нем будут продаваться ланкийские продукты высокого качества. Может быть, даже не один такой торговый дом. Думаю, это случится вскоре", - сказала Лиянаге.С Москвой у Коломбо, добавила она, хорошо идет торговля чаем, а также продуктами на основе кокосов и специями, обсуждается наращивание торгового оборота.
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шри-ланка, россия, экономика, москва, джанита лиянаге
Шри-Ланка, Россия, Экономика, Москва, Джанита Лиянаге
08:46 07.02.2023
 
Шри-Ланка планирует открыть торговый дом в России

Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует наладить с Россией торговлю чаем и специями

© Фото : Unsplash / Egle SidaraviciuteЧайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : Unsplash / Egle Sidaraviciute
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шри-Ланка может открыть в России торговый дом и планирует наращивать с РФ торговлю чаем, продуктами на основе кокосов и специями, заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"В ближайшем будущем мы планируем открыть в России торговый дом Шри-Ланки: в нем будут продаваться ланкийские продукты высокого качества. Может быть, даже не один такой торговый дом. Думаю, это случится вскоре", - сказала Лиянаге.
С Москвой у Коломбо, добавила она, хорошо идет торговля чаем, а также продуктами на основе кокосов и специями, обсуждается наращивание торгового оборота.
Вид на Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Посол Шри-Ланки заявила о переговорах Москвы и Коломбо о кредите на топливо
 
Шри-ЛанкаРоссияЭкономикаМоскваДжанита Лиянаге
 
 
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