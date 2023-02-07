https://ria.ru/20230207/teatr-1850184747.html

В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки

В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки - РИА Новости, 07.02.2023

В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки

Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:40

2023-02-07T08:40

2023-02-07T08:40

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НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель театра. Скандал разразился в ноябре 2022 года, когда в адрес министерства культуры Новосибирской области поступило обращение местного жителя, который просил прокомментировать на возможную пропаганду ЛГБТ выбор образа Принцессы, которую в спектакле "Принцесса и Людоед" исполняет актер-мужчина с усами. Был запланирован публичный просмотр спектакля экспертами, однако он не состоялся по техническим причинам, а в итоге руководство театра приняло решение в сложившейся ситуации приостановить показ. "Павел Валентинович Южаков написал заявление по собственному желанию. Он хочет сделать акцент на своей преподавательской деятельности, будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете. Но сотрудничество с ним мы не прекращаем и планируем, что он также будет вести постановки у нас в театре", - сказала собеседница агентства. Павел Южаков был создателем и бессменным руководителем "Первого театра", которому в текущем году исполняется 15 лет.

https://ria.ru/20221103/teatr-1829085707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, новосибирск, новосибирская область, театр