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В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки - РИА Новости, 07.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230207/teatr-1850184747.html
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки - РИА Новости, 07.02.2023
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки
Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:40
2023-02-07T08:40
культура
новости культуры
новосибирск
новосибирская область
театр
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НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель театра. Скандал разразился в ноябре 2022 года, когда в адрес министерства культуры Новосибирской области поступило обращение местного жителя, который просил прокомментировать на возможную пропаганду ЛГБТ выбор образа Принцессы, которую в спектакле "Принцесса и Людоед" исполняет актер-мужчина с усами. Был запланирован публичный просмотр спектакля экспертами, однако он не состоялся по техническим причинам, а в итоге руководство театра приняло решение в сложившейся ситуации приостановить показ. "Павел Валентинович Южаков написал заявление по собственному желанию. Он хочет сделать акцент на своей преподавательской деятельности, будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете. Но сотрудничество с ним мы не прекращаем и планируем, что он также будет вести постановки у нас в театре", - сказала собеседница агентства. Павел Южаков был создателем и бессменным руководителем "Первого театра", которому в текущем году исполняется 15 лет.
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новости культуры, новосибирск, новосибирская область, театр
Культура, Новости культуры, Новосибирск, Новосибирская область, Театр
08:40 07.02.2023
 
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки

Худрук "Первого театра" в Новосибирске Южаков уволился после скандала из-за постановки

© Depositphotos.com / photosoupyТеатральный зал
Театральный зал - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Depositphotos.com / photosoupy
Театральный зал. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель театра.
Скандал разразился в ноябре 2022 года, когда в адрес министерства культуры Новосибирской области поступило обращение местного жителя, который просил прокомментировать на возможную пропаганду ЛГБТ выбор образа Принцессы, которую в спектакле "Принцесса и Людоед" исполняет актер-мужчина с усами. Был запланирован публичный просмотр спектакля экспертами, однако он не состоялся по техническим причинам, а в итоге руководство театра приняло решение в сложившейся ситуации приостановить показ.
"Павел Валентинович Южаков написал заявление по собственному желанию. Он хочет сделать акцент на своей преподавательской деятельности, будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете. Но сотрудничество с ним мы не прекращаем и планируем, что он также будет вести постановки у нас в театре", - сказала собеседница агентства.
Павел Южаков был создателем и бессменным руководителем "Первого театра", которому в текущем году исполняется 15 лет.
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