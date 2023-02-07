https://ria.ru/20230207/teatr-1850184747.html
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки - РИА Новости, 07.02.2023
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки
Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T08:40
2023-02-07T08:40
2023-02-07T08:40
культура
новости культуры
новосибирск
новосибирская область
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151117/16/1511171641_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_810fa01f02d7a09f5528abeedda5b036.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель театра. Скандал разразился в ноябре 2022 года, когда в адрес министерства культуры Новосибирской области поступило обращение местного жителя, который просил прокомментировать на возможную пропаганду ЛГБТ выбор образа Принцессы, которую в спектакле "Принцесса и Людоед" исполняет актер-мужчина с усами. Был запланирован публичный просмотр спектакля экспертами, однако он не состоялся по техническим причинам, а в итоге руководство театра приняло решение в сложившейся ситуации приостановить показ. "Павел Валентинович Южаков написал заявление по собственному желанию. Он хочет сделать акцент на своей преподавательской деятельности, будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете. Но сотрудничество с ним мы не прекращаем и планируем, что он также будет вести постановки у нас в театре", - сказала собеседница агентства. Павел Южаков был создателем и бессменным руководителем "Первого театра", которому в текущем году исполняется 15 лет.
https://ria.ru/20221103/teatr-1829085707.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151117/16/1511171641_234:0:3967:2800_1920x0_80_0_0_9c17dbfd8965e4550b6a3dcdd487b49a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, новосибирск, новосибирская область, театр
Культура, Новости культуры, Новосибирск, Новосибирская область, Театр
В Новосибирске уволился худрук театра, где был скандал из-за постановки
Худрук "Первого театра" в Новосибирске Южаков уволился после скандала из-за постановки
НОВОСИБИРСК, 7 фев - РИА Новости. Павел Южаков, художественный руководитель молодежного "Первого театра", где в ноябре произошел скандал из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ в спектакле, уволился по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель театра.
Скандал разразился
в ноябре 2022 года, когда в адрес министерства культуры Новосибирской области поступило обращение местного жителя, который просил прокомментировать на возможную пропаганду ЛГБТ выбор образа Принцессы, которую в спектакле "Принцесса и Людоед" исполняет актер-мужчина с усами. Был запланирован публичный просмотр спектакля экспертами, однако он не состоялся по техническим причинам, а в итоге руководство театра приняло решение в сложившейся ситуации приостановить показ.
"Павел Валентинович Южаков написал заявление по собственному желанию. Он хочет сделать акцент на своей преподавательской деятельности, будет заниматься ведением своих курсов в Новосибирском государственном театральном университете. Но сотрудничество с ним мы не прекращаем и планируем, что он также будет вести постановки у нас в театре", - сказала собеседница агентства.
Павел Южаков был создателем и бессменным руководителем "Первого театра", которому в текущем году исполняется 15 лет.