https://ria.ru/20221123/teatr-1833678026.html
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина
Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:32
2022-11-23T15:32
2022-11-23T15:33
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы на ЛГБТ-пропаганду его планировали обсудить эксперты, сообщает заведение в своем Telegram-канале.Ранее в министерство культуры Новосибирской области обратились с просьбой рассмотреть риск возможной пропаганды ЛГБТ в образе Принцессы, которую в постановке исполняет актер-мужчина с усами.Замглавы минкультуры области Григорий Милогулов пояснял, что работа вызвала "неоднозначную оценку аудитории". В связи с этим со спектаклем должны были ознакомиться экспертно-театральное сообщество и члены Общественного совета при министерстве культуры области. Просмотр не состоялся по техническим причинам."Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном", – говорится в сообщении.Команда театра приняла решение временно приостановить показ "Принцессы и Людоеда".Согласно афише, премьера спектакля с возрастным ограничением 6+ состоялась 29 октября этого года. В нем заняты четыре актера, все они мужчины. В основе постановки – стихотворение-сказка советского поэта и писателя Генриха Сапгира "Людоед и принцесса".
https://ria.ru/20221121/zhaloba-1833161972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, новосибирск, новосибирская область, лгбт-сообщество
Культура, Новости культуры, Театр, Новосибирск, Новосибирская область, ЛГБТ-сообщество
15:32 23.11.2022 (обновлено: 15:33 23.11.2022)
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина
В Новосибирске после скандала приостановили детский спектакль, где женщину играет мужчина
НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы на ЛГБТ-пропаганду его планировали обсудить эксперты, сообщает заведение в своем Telegram-канале.
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Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
2 из 2
"Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
1 из 2
Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
2 из 2
"Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
Ранее в министерство культуры Новосибирской области обратились с просьбой рассмотреть риск возможной пропаганды ЛГБТ в образе Принцессы, которую в постановке исполняет актер-мужчина с усами.
Замглавы минкультуры области Григорий Милогулов пояснял, что работа вызвала "неоднозначную оценку аудитории". В связи с этим со спектаклем должны были ознакомиться экспертно-театральное сообщество и члены Общественного совета при министерстве культуры области. Просмотр не состоялся по техническим причинам.
"Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном", – говорится в сообщении.
Команда театра приняла решение временно приостановить показ "Принцессы и Людоеда".
Согласно афише, премьера спектакля с возрастным ограничением 6+ состоялась 29 октября этого года. В нем заняты четыре актера, все они мужчины. В основе постановки – стихотворение-сказка советского поэта и писателя Генриха Сапгира "Людоед и принцесса".