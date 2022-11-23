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В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
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Культура
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В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина
Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:32
2022-11-23T15:33
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы на ЛГБТ-пропаганду его планировали обсудить эксперты, сообщает заведение в своем Telegram-канале.Ранее в министерство культуры Новосибирской области обратились с просьбой рассмотреть риск возможной пропаганды ЛГБТ в образе Принцессы, которую в постановке исполняет актер-мужчина с усами.Замглавы минкультуры области Григорий Милогулов пояснял, что работа вызвала "неоднозначную оценку аудитории". В связи с этим со спектаклем должны были ознакомиться экспертно-театральное сообщество и члены Общественного совета при министерстве культуры области. Просмотр не состоялся по техническим причинам."Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном", – говорится в сообщении.Команда театра приняла решение временно приостановить показ "Принцессы и Людоеда".Согласно афише, премьера спектакля с возрастным ограничением 6+ состоялась 29 октября этого года. В нем заняты четыре актера, все они мужчины. В основе постановки – стихотворение-сказка советского поэта и писателя Генриха Сапгира "Людоед и принцесса".
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новости культуры, театр, новосибирск, новосибирская область, лгбт-сообщество
Культура, Новости культуры, Театр, Новосибирск, Новосибирская область, ЛГБТ-сообщество
15:32 23.11.2022 (обновлено: 15:33 23.11.2022)
 
В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина

В Новосибирске после скандала приостановили детский спектакль, где женщину играет мужчина

© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
Спектакль Принцесса и Людоед в новосибирском молодежном Первом театре
© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"
Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы на ЛГБТ-пропаганду его планировали обсудить эксперты, сообщает заведение в своем Telegram-канале.
© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
Спектакль Принцесса и Людоед в новосибирском молодежном Первом театре
1 из 2
Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"
© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"

"Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"

Спектакль Принцесса и Людоед в новосибирском молодежном Первом театре
2 из 2

"Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"

© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"
1 из 2
Спектакль "Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"
© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"
2 из 2

"Принцесса и Людоед" в новосибирском молодежном "Первом театре"

© Фото предоставлено пресс-службой "Первого театра"
Ранее в министерство культуры Новосибирской области обратились с просьбой рассмотреть риск возможной пропаганды ЛГБТ в образе Принцессы, которую в постановке исполняет актер-мужчина с усами.
Замглавы минкультуры области Григорий Милогулов пояснял, что работа вызвала "неоднозначную оценку аудитории". В связи с этим со спектаклем должны были ознакомиться экспертно-театральное сообщество и члены Общественного совета при министерстве культуры области. Просмотр не состоялся по техническим причинам.
"Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном", – говорится в сообщении.
Команда театра приняла решение временно приостановить показ "Принцессы и Людоеда".
Согласно афише, премьера спектакля с возрастным ограничением 6+ состоялась 29 октября этого года. В нем заняты четыре актера, все они мужчины. В основе постановки – стихотворение-сказка советского поэта и писателя Генриха Сапгира "Людоед и принцесса".
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