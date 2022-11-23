https://ria.ru/20221123/teatr-1833678026.html

В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина

В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина - РИА Новости, 23.11.2022

В Новосибирске приостановили показ спектакля, где женщину играет мужчина

Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:32

2022-11-23T15:32

2022-11-23T15:33

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Руководство молодежного "Первого театра" в Новосибирске после скандала решило временно приостановить показ детского спектакля "Принцесса и Людоед". Из-за жалобы на ЛГБТ-пропаганду его планировали обсудить эксперты, сообщает заведение в своем Telegram-канале.Ранее в министерство культуры Новосибирской области обратились с просьбой рассмотреть риск возможной пропаганды ЛГБТ в образе Принцессы, которую в постановке исполняет актер-мужчина с усами.Замглавы минкультуры области Григорий Милогулов пояснял, что работа вызвала "неоднозначную оценку аудитории". В связи с этим со спектаклем должны были ознакомиться экспертно-театральное сообщество и члены Общественного совета при министерстве культуры области. Просмотр не состоялся по техническим причинам."Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Это не было нашей целью. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, ведь искусство призвано объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном", – говорится в сообщении.Команда театра приняла решение временно приостановить показ "Принцессы и Людоеда".Согласно афише, премьера спектакля с возрастным ограничением 6+ состоялась 29 октября этого года. В нем заняты четыре актера, все они мужчины. В основе постановки – стихотворение-сказка советского поэта и писателя Генриха Сапгира "Людоед и принцесса".

https://ria.ru/20221121/zhaloba-1833161972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, театр, новосибирск, новосибирская область, лгбт-сообщество