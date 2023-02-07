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В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html
В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине
В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине - РИА Новости, 07.02.2023
В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине
Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:37
2023-02-07T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
риши сунак
владимир путин
тобиас эллвуд
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Отказ премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону страны, несмотря на украинский конфликт, вызвал разногласия в стране, пишет издание Daily Mail. "Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", — сказано в публикации. Авторы статьи пишут, что отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов сделала Британию "слабее". Председатель специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что ситуация ухудшилась, требования к военным возросли, как и необходимость отчаянно пополнять и обновлять запасы снаряжения и боеприпасов, говорится в материале. Кроме того, молчание Сунака по вопросам обороны привело к обвинениям в том, что Великобритания больше не является боевой силой "первого уровня", резюмировали журналисты.В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил.
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в мире, украина, великобритания, россия, риши сунак, владимир путин, тобиас эллвуд, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Риши Сунак, Владимир Путин, Тобиас Эллвуд, НАТО
10:37 07.02.2023 (обновлено: 11:19 07.02.2023)
 
В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине

Daily Mail: в Британии разгорелся скандал после отказа Сунака увеличить расходы на оборону

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Отказ премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону страны, несмотря на украинский конфликт, вызвал разногласия в стране, пишет издание Daily Mail.

"Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", — сказано в публикации.
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Авторы статьи пишут, что отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов сделала Британию "слабее".

Председатель специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что ситуация ухудшилась, требования к военным возросли, как и необходимость отчаянно пополнять и обновлять запасы снаряжения и боеприпасов, говорится в материале.

Кроме того, молчание Сунака по вопросам обороны привело к обвинениям в том, что Великобритания больше не является боевой силой "первого уровня", резюмировали журналисты.

В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась.
В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил.
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