10:37 07.02.2023 (обновлено: 11:19 07.02.2023)
В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине
Daily Mail: в Британии разгорелся скандал после отказа Сунака увеличить расходы на оборону
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Отказ премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону страны, несмотря на украинский конфликт, вызвал разногласия в стране, пишет издание Daily Mail.
"Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", — сказано в публикации.
"Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", — сказано в публикации.
Авторы статьи пишут, что отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов сделала Британию "слабее".
Председатель специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что ситуация ухудшилась, требования к военным возросли, как и необходимость отчаянно пополнять и обновлять запасы снаряжения и боеприпасов, говорится в материале.
Кроме того, молчание Сунака по вопросам обороны привело к обвинениям в том, что Великобритания больше не является боевой силой "первого уровня", резюмировали журналисты.
В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась.
Председатель специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что ситуация ухудшилась, требования к военным возросли, как и необходимость отчаянно пополнять и обновлять запасы снаряжения и боеприпасов, говорится в материале.
Кроме того, молчание Сунака по вопросам обороны привело к обвинениям в том, что Великобритания больше не является боевой силой "первого уровня", резюмировали журналисты.
В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась.
В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил.