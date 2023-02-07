https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html

В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине

В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине - РИА Новости, 07.02.2023

В Британии разгорелся скандал после решения Сунака по Украине

Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:37

2023-02-07T10:37

2023-02-07T11:19

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Отказ премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличить расходы на оборону страны, несмотря на украинский конфликт, вызвал разногласия в стране, пишет издание Daily Mail. "Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", — сказано в публикации. Авторы статьи пишут, что отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов сделала Британию "слабее". Председатель специального комитета палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что ситуация ухудшилась, требования к военным возросли, как и необходимость отчаянно пополнять и обновлять запасы снаряжения и боеприпасов, говорится в материале. Кроме того, молчание Сунака по вопросам обороны привело к обвинениям в том, что Великобритания больше не является боевой силой "первого уровня", резюмировали журналисты.В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил.

https://ria.ru/20230122/oshibka-1846536696.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848699248.html

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