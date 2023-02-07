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Исследование выявило желание студентов оставаться в родных регионах - РИА Новости, 07.02.2023
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Исследование выявило желание студентов оставаться в родных регионах
Исследование выявило желание студентов оставаться в родных регионах - РИА Новости, 07.02.2023
Исследование выявило желание студентов оставаться в родных регионах
Студенты с высоким уровнем школьных знаний в 2022 году более равномерно распределились по стране, они стали чаще принимать решение остаться учиться в родном... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T02:31
2023-02-07T02:31
общество
москва
санкт-петербург
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Студенты с высоким уровнем школьных знаний в 2022 году более равномерно распределились по стране, они стали чаще принимать решение остаться учиться в родном регионе, при этом большинство победителей олимпиад традиционно уезжают учиться в Москву и Санкт-Петербург, показало исследование, выполненное НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России. По данным исследования, три четверти (75%) бюджетных мест в 2022 году получили региональные вузы. При этом в целом число бюджетных мест осталось стабильным. Рост числа зачислений на бюджет в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошел в 42 субъектах, в 31 регионе наблюдалось сокращение числа зачисленных в сумме на 6891 человека. "Как и в 2021 году, 11 регионов зачислили в вузы больше 10 тысяч новых студентов. При этом в 8 из них общий прием вырос и только в 3 (Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области) несколько сократился... В целом по стране средний балл зачисления остался неизменным — 68,6. Это означает, что распределение студентов с высоким уровнем школьных знаний стало более равномерным, такие студенты чаще принимали решение оставаться в своем регионе", - говорится в исследовании. В исследовании также отмечается устойчивый спрос на платные образовательные места. В 2022 году произошло незначительное, на 0,5% (935 человек) увеличение числа студентов, зачисленных на платные места. По сравнению с 2021 годом общее число зачисленных (на бюджетные и платные места) практически не изменилось. По данным исследования в 2022 году выросло число зачисленных без вступительных экзаменов победителей и призеров школьных олимпиад. Их в 2022 году стало больше — 7,4 тысячи против 7 тысяч в прошлом. Олимпиадники традиционно поступают в вузы пяти регионов, причем большинство (свыше 86%) в вузы Москвы и Санкт Петербурга, уточняется в исследовании. Исследование НИУ ВШЭ также показало, что стоимость обучения в 2021 и 2022 годах стабильна. Несмотря на то, что в большей части регионов произошел прирост средней годовой стоимости, он не превысил уровень инфляции в 58 субъектах. В четырех регионах прирост средней годовой стоимости превышает условный размер инфляции, а в 15 регионах она снизилась по сравнению с 2021 годом. Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования. В 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались. Ключевым показателем мониторинга является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).
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общество, москва, санкт-петербург, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
02:31 07.02.2023
 
Исследование выявило желание студентов оставаться в родных регионах

НИУ ВШЭ: студенты с высоким уровнем знаний в 2022 году чаще оставались в своем регионе

© iStock.com / HalfpointСтуденты с микроскопами
Студенты с микроскопами - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© iStock.com / Halfpoint
Студенты с микроскопами. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Студенты с высоким уровнем школьных знаний в 2022 году более равномерно распределились по стране, они стали чаще принимать решение остаться учиться в родном регионе, при этом большинство победителей олимпиад традиционно уезжают учиться в Москву и Санкт-Петербург, показало исследование, выполненное НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России.
По данным исследования, три четверти (75%) бюджетных мест в 2022 году получили региональные вузы. При этом в целом число бюджетных мест осталось стабильным. Рост числа зачислений на бюджет в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошел в 42 субъектах, в 31 регионе наблюдалось сокращение числа зачисленных в сумме на 6891 человека.
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"Как и в 2021 году, 11 регионов зачислили в вузы больше 10 тысяч новых студентов. При этом в 8 из них общий прием вырос и только в 3 (Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области) несколько сократился... В целом по стране средний балл зачисления остался неизменным — 68,6. Это означает, что распределение студентов с высоким уровнем школьных знаний стало более равномерным, такие студенты чаще принимали решение оставаться в своем регионе", - говорится в исследовании.
В исследовании также отмечается устойчивый спрос на платные образовательные места. В 2022 году произошло незначительное, на 0,5% (935 человек) увеличение числа студентов, зачисленных на платные места. По сравнению с 2021 годом общее число зачисленных (на бюджетные и платные места) практически не изменилось.
По данным исследования в 2022 году выросло число зачисленных без вступительных экзаменов победителей и призеров школьных олимпиад. Их в 2022 году стало больше — 7,4 тысячи против 7 тысяч в прошлом. Олимпиадники традиционно поступают в вузы пяти регионов, причем большинство (свыше 86%) в вузы Москвы и Санкт Петербурга, уточняется в исследовании.
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Исследование НИУ ВШЭ также показало, что стоимость обучения в 2021 и 2022 годах стабильна. Несмотря на то, что в большей части регионов произошел прирост средней годовой стоимости, он не превысил уровень инфляции в 58 субъектах. В четырех регионах прирост средней годовой стоимости превышает условный размер инфляции, а в 15 регионах она снизилась по сравнению с 2021 годом.
Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования. В 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных.
В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались. Ключевым показателем мониторинга является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).
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