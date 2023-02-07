https://ria.ru/20230207/stalingrad-1850285589.html

Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом

Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом - РИА Новости, 07.02.2023

Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о подготовке к празднованию 90-летия победы в Сталинградской битве в 2033 году, сообщает во вторник... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:11

2023-02-07T14:11

2023-02-07T14:20

волгоградская область

волгоградская область

сталинград

волгоград

андрей бочаров

сталинградская битва (1942-1943)

россия

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ВОЛГОГРАД, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о подготовке к празднованию 90-летия победы в Сталинградской битве в 2033 году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, во вторник Бочаров на встрече с советом ветеранов Волгоградской области обсудил итоги прошедших торжеств к 80-летию победы в Сталинградской битве. По данным администрации, в мероприятиях 1 и 2 февраля в мероприятиях приняли участие более 500 тысяч человек, в том числе гости из других регионов и из-за рубежа. Волгоград 2 февраля посетил Владимир Путина. Президент России возложил цветы на Мамаевом кургане, выступил на торжественном концерте и встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, а также с Бочаровым."С сегодняшнего дня приступили к формированию основ для подготовки Волгоградской области к 85-летию Сталинградской Победы "...". Более того, считаю возможным уже сейчас приступить к формированию поэтапной программы подготовки к 90-летию Сталинградской Победы, синхронизировав ее с 10-летней программой развития города-героя", - цитирует ведомство в сообщении Бочарова.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

https://ria.ru/20230202/salyut-1849389438.html

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волгоградская область, сталинград, волгоград, андрей бочаров, сталинградская битва (1942-1943), россия