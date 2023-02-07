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Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом - РИА Новости, 07.02.2023
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Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом
Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом - РИА Новости, 07.02.2023
Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о подготовке к празднованию 90-летия победы в Сталинградской битве в 2033 году, сообщает во вторник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:11
2023-02-07T14:20
волгоградская область
волгоградская область
сталинград
волгоград
андрей бочаров
сталинградская битва (1942-1943)
россия
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ВОЛГОГРАД, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о подготовке к празднованию 90-летия победы в Сталинградской битве в 2033 году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, во вторник Бочаров на встрече с советом ветеранов Волгоградской области обсудил итоги прошедших торжеств к 80-летию победы в Сталинградской битве. По данным администрации, в мероприятиях 1 и 2 февраля в мероприятиях приняли участие более 500 тысяч человек, в том числе гости из других регионов и из-за рубежа. Волгоград 2 февраля посетил Владимир Путина. Президент России возложил цветы на Мамаевом кургане, выступил на торжественном концерте и встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, а также с Бочаровым."С сегодняшнего дня приступили к формированию основ для подготовки Волгоградской области к 85-летию Сталинградской Победы "...". Более того, считаю возможным уже сейчас приступить к формированию поэтапной программы подготовки к 90-летию Сталинградской Победы, синхронизировав ее с 10-летней программой развития города-героя", - цитирует ведомство в сообщении Бочарова.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.
https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html
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волгоградская область, сталинград, волгоград, андрей бочаров, сталинградская битва (1942-1943), россия
Волгоградская область, Волгоградская область, Сталинград, Волгоград, Андрей Бочаров, Сталинградская битва (1942-1943), Россия
14:11 07.02.2023 (обновлено: 14:20 07.02.2023)
 

Бочаров начал планировать торжества к 90-летию победы под Сталинградом

© Фото пресс-службы администрации Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы и венки к памятной стеле Город воинской славы в Калаче-на-Дону
© Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы и венки к памятной стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о подготовке к празднованию 90-летия победы в Сталинградской битве в 2033 году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, во вторник Бочаров на встрече с советом ветеранов Волгоградской области обсудил итоги прошедших торжеств к 80-летию победы в Сталинградской битве. По данным администрации, в мероприятиях 1 и 2 февраля в мероприятиях приняли участие более 500 тысяч человек, в том числе гости из других регионов и из-за рубежа. Волгоград 2 февраля посетил Владимир Путина. Президент России возложил цветы на Мамаевом кургане, выступил на торжественном концерте и встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, а также с Бочаровым.
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"С сегодняшнего дня приступили к формированию основ для подготовки Волгоградской области к 85-летию Сталинградской Победы "...". Более того, считаю возможным уже сейчас приступить к формированию поэтапной программы подготовки к 90-летию Сталинградской Победы, синхронизировав ее с 10-летней программой развития города-героя", - цитирует ведомство в сообщении Бочарова.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.
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Волгоградская областьВолгоградская областьСталинградВолгоградАндрей БочаровСталинградская битва (1942-1943)Россия
 
 
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