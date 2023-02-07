https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html

Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского

Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского - РИА Новости, 07.02.2023

Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского

НАТО не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать киевский режим для ослабления России, написал в статье для The Hill старший советник... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:58

2023-02-07T15:58

2023-02-07T16:41

сша

ирак

харлан ульман

нато

пентагон

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. НАТО не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать киевский режим для ослабления России, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман."Украинские лидеры уверены, что с большей военной помощью Запада они смогут переломить ситуацию, а может даже и захватить Крым, но Пентагон смотрит на это со скептицизмом", — отметил политолог.По его мнению, даже увеличение поставок оружия не поможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе, поскольку у США и НАТО недостаточно сил и средств."Этот вариант потребует огромных усилий для того, чтобы Украина имела возможность проводить комбинированные операции. <…> Цена будет исчисляться сотнями миллиардов долларов и превысит возможности США и НАТО по своевременной поставке, чтобы изменить ситуацию до конца года", — добавил Ульман.Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, ирак, харлан ульман, нато, пентагон, вооруженные силы украины, в мире, украина, атлантический совет , россия, саддам хусейн