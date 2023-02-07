15:58 07.02.2023 (обновлено: 16:41 07.02.2023)
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского
Автор стратегии по вторжению в Ирак Ульман заявил, что США не верят в победу Киева
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. НАТО не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать киевский режим для ослабления России, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман.
"Украинские лидеры уверены, что с большей военной помощью Запада они смогут переломить ситуацию, а может даже и захватить Крым, но Пентагон смотрит на это со скептицизмом", — отметил политолог.
По его мнению, даже увеличение поставок оружия не поможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе, поскольку у США и НАТО недостаточно сил и средств.
"Этот вариант потребует огромных усилий для того, чтобы Украина имела возможность проводить комбинированные операции. <…> Цена будет исчисляться сотнями миллиардов долларов и превысит возможности США и НАТО по своевременной поставке, чтобы изменить ситуацию до конца года", — добавил Ульман.
Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.
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