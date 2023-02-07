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Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского - РИА Новости, 07.02.2023
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского
НАТО не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать киевский режим для ослабления России, написал в статье для The Hill старший советник... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:58
2023-02-07T16:41
сша
ирак
харлан ульман
нато
пентагон
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. НАТО не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать киевский режим для ослабления России, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман."Украинские лидеры уверены, что с большей военной помощью Запада они смогут переломить ситуацию, а может даже и захватить Крым, но Пентагон смотрит на это со скептицизмом", — отметил политолог.По его мнению, даже увеличение поставок оружия не поможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе, поскольку у США и НАТО недостаточно сил и средств."Этот вариант потребует огромных усилий для того, чтобы Украина имела возможность проводить комбинированные операции. &lt;…&gt; Цена будет исчисляться сотнями миллиардов долларов и превысит возможности США и НАТО по своевременной поставке, чтобы изменить ситуацию до конца года", — добавил Ульман.Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.
https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html
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Кирилл Иванников
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сша, ирак, харлан ульман, нато, пентагон, вооруженные силы украины, в мире, украина, атлантический совет , россия, саддам хусейн
США, Ирак, Харлан Ульман, НАТО, Пентагон, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Атлантический совет , Россия, Саддам Хусейн
15:58 07.02.2023 (обновлено: 16:41 07.02.2023)
 
Автор стратегии войны в Ираке раскрыл, как Пентагон водит за нос Зеленского

Автор стратегии по вторжению в Ирак Ульман заявил, что США не верят в победу Киева

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. НАТО не верит в военный успех украинских войск, но продолжает поддерживать киевский режим для ослабления России, написал в статье для The Hill старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет", американский офицер в отставке Харлан Ульман.
"Украинские лидеры уверены, что с большей военной помощью Запада они смогут переломить ситуацию, а может даже и захватить Крым, но Пентагон смотрит на это со скептицизмом", — отметил политолог.
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Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине
По его мнению, даже увеличение поставок оружия не поможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе, поскольку у США и НАТО недостаточно сил и средств.
"Этот вариант потребует огромных усилий для того, чтобы Украина имела возможность проводить комбинированные операции. <…> Цена будет исчисляться сотнями миллиардов долларов и превысит возможности США и НАТО по своевременной поставке, чтобы изменить ситуацию до конца года", — добавил Ульман.
Военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom) началась 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стало заявление Вашингтона о связи режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Операция прошла без санкции ООН.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАИракХарлан УльманНАТОПентагонВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаАтлантический советРоссияСаддам Хусейн
 
 
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